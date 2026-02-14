جنايات دبي تدين ثلاثة آسيويين في قضية احتيال تقني منظّم

وتتبع المحققون الإشارة المتحركة التي كانت تنتقل بين "دبي مارينا" و"نخلة جميرا". وقاد الأثر الرقمي الشرطة في النهاية إلى مركبة في منطقة نخلة جميرا، حيث تم توقيف المتهمين.