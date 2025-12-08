جناح الإمارات يفوز بالفضية الآسيوية في إكسبو 2025

قال سعادة شهاب الفهيم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليابان والمفوض العام لجناح دولة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا: "تُقدّر هذه الجائزة النية والتعاون اللذين شكّلا جناح دولة الإمارات. لقد تم إحياء "من الأرض إلى الأثير" من قبل مجموعة من الشركاء من الإمارات واليابان وحول العالم الذين آمنوا بأهمية إنشاء مساحة تحمل معنى وتعزز التبادل بين الثقافات."