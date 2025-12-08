جناح الإمارات يفوز بالفضية الآسيوية في إكسبو 2025

حصل جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في معرض إكسبو 2025 أوساكا على الجائزة الفضية في جوائز التصميم لآسيا (DFA Design for Asia Awards 2025)، مما يضيف إلى قائمة إنجازاته العالمية المتنامية. تحتفل الجائزة، التي ينظمها مركز هونغ كونغ للتصميم، بالتصميم المتميز في جميع أنحاء آسيا، وتكرم المشاريع التي تحمل معنى ثقافيًا وقصدًا إبداعيًا.
استلهمت الرؤية المعمارية للجناح، التي صممتها مجموعة "إيرث تو إيثر ديزاين كوليكتيف"، من شجرة النخيل. وقد أوجدت أعمدته الـ 90 التي تشبه سعف النخيل، والتي ترتفع حتى ستة عشر مترًا، مظلة مظللة تعكس هدوء الواحة.
أعطى هذا التصميم شكلاً لجوهر موضوع الجناح، "من الأرض إلى الأثير"، معبرًا عن رحلة دولة الإمارات العربية المتحدة من التراث العميق الجذور إلى الابتكارات التي تركز على المستقبل.
قال سعادة شهاب الفهيم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليابان والمفوض العام لجناح دولة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا: "تُقدّر هذه الجائزة النية والتعاون اللذين شكّلا جناح دولة الإمارات. لقد تم إحياء "من الأرض إلى الأثير" من قبل مجموعة من الشركاء من الإمارات واليابان وحول العالم الذين آمنوا بأهمية إنشاء مساحة تحمل معنى وتعزز التبادل بين الثقافات."
وأضاف أن هذا التكريم هو إشادة بالجهد المشترك وقصة تصميم تعكس قيم الأمة، فضلاً عن كونه شهادة على اختيار خمسة ملايين زائر للجناح كوجهتهم المفضلة في المعرض.
استعرضت جوائز التصميم لآسيا مشاركات من أكثر من عشرين اقتصادًا، حيث استند التحكيم إلى الإبداع والبصيرة الثقافية والاستدامة. ويُسلط التكريم لجناح دولة الإمارات الضوء على تعبيره المعماري المميز ودوره في تعزيز التبادل بين الثقافات.
يُضاف هذا الإنجاز الأخير إلى قائمة الجوائز العالمية المتزايدة التي حصل عليها الجناح. وفي وقت سابق من هذا العام، تم تكريم جناح دولة الإمارات كواحد من أفضل ثلاثة أجنحة وطنية في إكسبو 2025 أوساكا من قبل المكتب الدولي للمعارض (BIE) عن فئة الهندسة المعمارية والمناظر الطبيعية.
خلال فترة عرضه التي استمرت ستة أشهر في إكسبو 2025 أوساكا، أصبح جناح دولة الإمارات أحد الوجهات الأكثر شعبية في الحدث، حيث زار أكثر من خمسة ملايين زائر رحلته.