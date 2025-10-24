جناح الإمارات في "إكسبو أوساكا 2025" بين الأفضل عالمياً بفضل مليوني سعفة نخيل

قال شهاب الفهيم، سفير الدولة فوق العادة والمفوض العام لجناح الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا، لصحيفة خليج تايمز إن التركيز كان على إعادة استخدام سعف النخيل بطرق مبتكرة، بدءاً من الشحن والمعالجة وصولاً إلى إعادة تخيل طرق استخدامه.