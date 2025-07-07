جناح الإمارات في"أوساكا": مليونان من الزوار في 3 أشهر

احتفل جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في إكسبو 2025 أوساكا بولاية كانساي اليوم بإنجاز كبير حيث استقبل زائره رقم مليونين في ثلاثة أشهر فقط، مؤكداً مكانته كوجهة للإلهام والحوار والتبادل الثقافي.

وأُقيم احتفالٌ خاصٌّ بهذه المناسبة، مستوحىً من مهرجان تاناباتا اليابانيّ المحبوب. وكجزءٍ من الاحتفال، دُعي الزوار لكتابة أمنياتهم بمستقبلٍ أفضل على بطاقات تانزاكو مصمّمة خصيصًا لهم، وتعليقها على اللافتات الخارجية للجناح.

تاناباتا مهرجان ياباني تقليدي، عزيزٌ على قلوب الأجيال. يرتكز على الحب والأمل والأحلام، ويدعو الناس لكتابة أمنياتهم على شرائط تانزاكو ملونة وتعليقها على أغصان الخيزران، إيمانًا منهم بأن آمالهم ستُحمل إلى السماء.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

استقطبت الاحتفالات آلاف المشاركين، وتميزت باستخدام سعف النخيل بدلاً من الخيزران، في إشارة إلى رمزية نخلة التمر في جناح الإمارات. وعُلّقت الأمنيات عليها، محولةً ساحة الجناح إلى رمز بصري نابض بالحياة، يجسد الأحلام والتطلعات.

تم تصميم جناح دولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار "من الأرض إلى الأثير"، ويقدم تجربة متعددة الحواس عبر خمس مناطق موضوعية تعكس قصة دولة الإمارات العربية المتحدة في التراث والطموح والابتكار.

وقد أشاد الزوار باستمرار بالقصص المذهلة والهندسة المعمارية والضيافة الدافئة، والتي تؤكد جميعها التزام دولة الإمارات العربية المتحدة ببناء شراكات دولية ذات مغزى وإنشاء منصات شاملة للحوار.

وقال سعادة شهاب الفهيم، السفير فوق العادة والمفوض لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليابان والمفوض العام لجناح الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا: "يشرفنا للغاية أن نستقبل مليوني زائر في جناح الإمارات. وهذا يعكس اهتمام العالم وثقته وارتباطه بمسيرة الإمارات. وباحتفالنا بهذه المناسبة خلال مهرجان تاناباتا، لم نكرّم تقليدًا يابانيًا عزيزًا فحسب، بل احتضنا أيضًا روح التبادل الثقافي التي تُميّز إكسبو 2025. ويظل جناحنا مساحةً نابضةً بالأفكار والإبداع والقيم المشتركة."