جناح "اتصالات" في "جيتكس"مختبر حيّ للذكاء الاصطناعي والإنساني

في معرض جيتكس جلوبال 2025، الذي بدأ في 12 أكتوبر، لا يكتفي الزوار بإلقاء نظرة على المستقبل، بل يعيشونه مباشرة. فداخل جناح "e&" الشاسع، تستقبلك الروبوتات، وتتحدث معك المجسمات ثلاثية الأبعاد (هولوجرام)، ويبدو أن الذكاء الاصطناعي يقرأ الأفكار.

من التاكسي الجوي المستقبلي إلى الأطراف الاصطناعية التي تغيّر الحياة، تتيح أكثر من 90 عرضاً تفاعلياً للزوار تجربة الثورة التكنولوجية في الإمارات بشكل مباشر.

صرّح حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة "e&"، لصحيفة خليج تايمز: "هذا العام يتمحور حول ما يمكننا فعله أكثر بالتكنولوجيا؛ إنه يتعلق بتحقيق التحول من تسليط الضوء على القدرة المسؤولة إلى التأثير التحويلي".