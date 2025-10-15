جمع 800 ألف عينة ضمن برنامج الجينوم الإماراتي

قال مسؤول كبير يوم الأربعاء إن دائرة الصحة في أبوظبي جمعت أكثر من 800 ألف عينة في إطار برنامج الجينوم الإماراتي حتى الآن، وهي تركز بشكل أساسي ليس فقط على العلاج، بل أيضًا على الحفاظ على الصحة وإطالة عمر الأجيال القادمة.
وتتبوأ أبوظبي بفخر مكانةً رائدةً في مجال علم الجينوم والتكنولوجيا الحيوية، حيث تقود مبادراتٍ نوعية تُشكّل مستقبل الرعاية الصحية العالمية. ومن خلال الرؤية الاستراتيجية لدائرة الصحة، نُسخّر العلوم والبيانات والابتكار لتقديم نظام رعاية صحية مُخصّص، وتنبؤي، ووقائي.
وقال فيصل خليل حسن عبدالله حاجي، الذي يقود استراتيجية الرعاية الصحية في دائرة الصحة بأبوظبي: "هدفنا ليس العلاج فحسب، بل الحفاظ على الصحة وإطالة العمر للأجيال القادمة".
وألقى حاجي الكلمة نيابة عن أسماء إبراهيم المناعي، المديرة التنفيذية لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة بأبوظبي، في معرض جيتكس العالمي 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.
وأضاف أن برنامج الجينوم الإماراتي الذي تنفذه وزارة الصحة ووقاية المجتمع يعد مبادرة وطنية رائدة لرسم خريطة للمشهد الجيني لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة لتمكين الرعاية الصحية المتقدمة والشخصية والوقائية للأجيال الحالية والمستقبلية.
وقال متحدثًا عن ثورة الجينوم والتكنولوجيا الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة: "يُعدّ هذا البرنامج من أكبر برامج الجينوم على مستوى السكان في العالم، حيث جُمعت أكثر من 800 ألف عينة حتى الآن في أبوظبي. نحن نتجاوز نموذجًا واحدًا يناسب الجميع، ونتجه نحو رعاية شخصية استباقية، مما يعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي لعلوم الحياة والابتكار الصحي، ويساهم في تقديم رؤى قيّمة تعود بالنفع على المرضى خارج حدودنا".
وأضاف حاجي أن دائرة الصحة في أبوظبي أطلقت مبادرات تهدف إلى إدخال علم الجينوم في الممارسة اليومية.
وتشمل هذه المبادرات برامج الفحص الجيني قبل الزواج، والتي تغطي 570 جينًا وأكثر من 800 حالة مرضية؛ وبرنامج الفحص الجيني لحديثي الولادة الذي أُطلق هذا العام، والذي يهدف إلى إعطاء الأولوية للكشف المبكر والتدخل؛ وبرنامج أبوظبي للطب الدقيق لعلم الأورام وأمراض القلب والأوعية الدموية، والذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين نتائج علاج السرطان، وبرنامج علم الصيدلة الجينية، الذي يدمج البيانات الجينية في ممارسات وصف الأدوية. تدعم هذه المبادرات الوقاية والتشخيص والعلاج المخصص من خلال تزويد الأطباء بمسارات تشخيصية واضحة وخيارات علاجية أكثر دقة، مما يُحسّن النتائج وجودة الحياة.
وقال شاه روخ هاشمي، مدير الأبحاث في دائرة الصحة في أبو ظبي، خلال حلقة نقاشية، إن 85 في المائة من السكان المحليين وافقوا بالفعل على برنامج الجينوم الإماراتي، وأكثر من 100 ألف منهم هم في الواقع من المغتربين في مشروع الجينوم.