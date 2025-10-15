جمع 800 ألف عينة ضمن برنامج الجينوم الإماراتي

وقال متحدثًا عن ثورة الجينوم والتكنولوجيا الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة: "يُعدّ هذا البرنامج من أكبر برامج الجينوم على مستوى السكان في العالم، حيث جُمعت أكثر من 800 ألف عينة حتى الآن في أبوظبي. نحن نتجاوز نموذجًا واحدًا يناسب الجميع، ونتجه نحو رعاية شخصية استباقية، مما يعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي لعلوم الحياة والابتكار الصحي، ويساهم في تقديم رؤى قيّمة تعود بالنفع على المرضى خارج حدودنا".