جمعهم التكاتف.. قصص العودة"الاستثنائية" لمعتمري الإمارات عبر منفذ البطحاء

مع استمرار اضطرابات الرحلات الجوية التجارية بسبب العدوان الإيراني، اضطر بعض المقيمين في الإمارات العائدين من العمرة إلى الاعتماد على السفر البري ومساعدة الأصدقاء للعودة إلى ديارهم.

بالنسبة لبعض الحجاج، كانت رحلة العودة من المملكة العربية السعودية تعني ساعات في الحافلة بعد تعليق رحلات العودة المخطط لها. سافروا من المدينة المنورة إلى الحدود السعودية الإماراتية وانضموا إلى ركاب آخرين يحاولون إيجاد طرق بديلة للعودة.

“لقد أكملنا عمرتنا وكان من المفترض أن نعود بالطائرة إلى دبي من المدينة المنورة. ولكن بعد اضطرابات المجال الجوي، كان هناك الكثير من عدم اليقين. قررنا أن الخيار الأفضل هو ركوب طائرة إلى الدمام وسيارة أجرة باتجاه الحدود،” قال عبد الحميد، محاسب ومقيم في أبو هيل.

الرحلة، التي كان من المفترض أن تنتهي برحلة طيران قصيرة، تحولت إلى رحلة برية طويلة حيث سافروا عبر المملكة العربية السعودية للوصول إلى معبر البطحاء الحدودي.

“غادرنا الدمام ليلاً وسافرنا لعدة ساعات بالسيارة،” قال عبد الحميد. “كان الأمر مرهقاً، لكننا كنا نأمل في الوصول إلى الحدود وإيجاد طريقة للعودة إلى الإمارات." تم اصطحابه من الحدود حوالي الساعة 10 صباحاً بواسطة صديقه.

بعد السفر من المملكة العربية السعودية إلى الحدود، التقى الحجاج أخيراً بأصدقائهم الذين قطعوا عدة ساعات بالسيارة من الإمارات لاصطحابهم.

سلك بعض حجاج العمرة طريقاً مختلفاً. بعد علمهم بأن الرحلات الجوية قد لا تعمل حسب الموعد المحدد، استقلوا حافلة من المدينة المنورة للوصول إلى الشارقة في 4 مارس.

“تحدثنا إلى وكيل سفرنا وطلبنا العودة بالحافلة. لحسن الحظ، تمكنا من ذلك حيث أراد عدد قليل تمديد رحلة عمرتهم،” قال ساجد علام، صاحب صالون في الشارقة. “عندما أخبرنا الوكيل أن الحافلة ستغادر في غضون 3 ساعات، حزمنا كل شيء وغادرنا.”

“كان شعوراً بالارتياح الكبير عندما وصلنا إلى الشارقة بعد ما يقرب من 21 ساعة على الطريق،” قال المقيم.

قال المقيمون الذين ذهبوا لأداء العمرة خلال شهر رمضان إنهم خططوا في البداية للعودة إلى دبي بعد وقت قصير من إتمام مناسكهم، لكن الاضطرابات المفاجئة في الرحلات الجوية أجبرتهم على إعادة التفكير بسرعة في خطط سفرهم.

“كان من المفترض أن نعود بعد وقت قصير من الانتهاء من العمرة، ولكن عندما سمعنا عن الاضطرابات، أدركنا أننا قد نضطر إلى إيجاد طريقة أخرى للعودة،” قال فضل، وهو محترف في مجال الوسائط المتعددة. “لحسن الحظ، كان لدينا أصدقاء في الدمام كانوا على استعداد للمساعدة واستضافتنا لبضعة أيام.”

يوم الثلاثاء، قاد فضل وأصدقاؤه السيارة من الدمام إلى أبوظبي. “سيقضي صديقاي بضعة أيام هنا في الإمارات وسيتوجهان إلى الدمام قريباً. نصلي أن تستقر الأمور قريباً وألا يضطر الناس إلى المرور بهذه المشاكل عند عودتهم،” قال فضل.