جمعة وداع رمضان في الإمارات: قلوب تتضرع بالسكينة وسط تحديات إقليمية

سيحتفل المسلمون في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة بآخر جمعة من رمضان اليوم، مما يمثل أحد أهم الأيام الروحية في العام.

في الإسلام، يعتبر رمضان أقدس شهر في السنة والجمعة أقدس يوم في الأسبوع. عندما يتزامنان خلال الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل، يزيد العديد من المؤمنين من الصلاة والصدقة والتأمل.

من المتوقع أن تشهد المساجد في جميع أنحاء البلاد تجمعات كبيرة لصلاة الجمعة حيث يتجمع المصلون خلال الفترة الأخيرة من رمضان. بالنسبة للكثيرين، تعتبر الأيام الختامية من الشهر وقتًا لتكثيف العبادة وطلب المغفرة قبل حلول عيد الفطر.

التركيز على ليلة القدر

تعتبر الأيام العشرة الأخيرة من رمضان أهم فترة في الشهر الفضيل. يعتقد المسلمون أن ليلة القدر، ليلة القدر، تقع ضمن هذه الليالي. يصف القرآن هذه الليلة بأنها “خير من ألف شهر”، ويعتقد أن الصلوات وأعمال العبادة فيها تحمل أجرًا عظيمًا.

ستركز خطبة الجمعة اليوم على هذا الموضوع، وتحث المصلين على الاستفادة القصوى من الليالي المتبقية من رمضان والسعي لليلة القدر من خلال الصلاة والذكر والدعاء. وتبرز الخطبة كيف أن هذه الليلة تمثل اللحظة التي نزل فيها القرآن لأول مرة وتشجع المؤمنين على زيادة العبادة خلال الأيام الختامية من الشهر الفضيل.

كما تدعو المصلين إلى الثبات والصبر في أوقات الشدة، مذكرة المؤمنين بالرسالة القرآنية التي تقول إن “مع العسر يسرا”.

ستتضمن الخطبة دعوات لحماية الإمارات وقيادتها وجميع من يعيشون في البلاد، سائلين الله أن يحفظ أمن واستقرار الأمة.

ستقام صلوات هذا الأسبوع أيضًا وسط التوترات الإقليمية المستمرة. ستكون هذه هي الجمعة الثانية منذ بدء هجمات إيران على دول الخليج.

خلال خطبة الأسبوع الماضي، أشار الأئمة إلى أن البلاد تعرضت مؤخرًا لما وصفوه بهجوم غير قانوني وغير مبرر انتهك الأعراف والاتفاقيات المعمول بها. كما حثت الخطبة السكان على البقاء متحدين وحذرين بشأن المعلومات المضللة المتداولة بعد الهجمات.