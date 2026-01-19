جمعة الموضة في دبي.. لقاء الخيول الأصيلة بالأزياء الراقية

مع سباقات عالمية المستوى، وأزياء راقية، وحفلات ما بعد السباق، أصبحت جمعة الموضة واحدة من أكثر الفعاليات المنتظرة في الأجندة الاجتماعية بدبي.
تُقام كجزء من موسم سباقات الخيل في الإمارة، وتُعقد قبيل كأس دبي العالمي وتجمع بين سباقات رفيعة المستوى ومشهد اجتماعي نابض بالحياة.
في قلب الأمسية، توجد بطاقة سباق استثنائية تضم تسعة سباقات، بما في ذلك ثلاثة سباقات من الفئة الأولى (Group 1)، مما يضع جمعة الموضة ضمن أقوى اجتماعات السباق التي تُقام في أي مكان في العالم هذا الموسم.
الحدث الرئيسي هو تحدي آل مكتوم من الفئة الأولى (Group 1 Al Maktoum Challenge)، والذي من المتوقع أن يشهد عودة البطل المدافع Walk Of Stars إلى المضمار. على العشب، يصطف نخبة من المتسابقين الدوليين لسباق جبل حتا من الفئة الأولى (Group 1 Jebel Hatta)، وهو سباق فاز به النجم العالمي Romantic Warrior بشكل لا يُنسى العام الماضي.
سيحتل المتخصصون في السرعة مركز الصدارة في سباق بلو بوينت سبرينت من الفئة الثانية (Group 2 Blue Point Sprint) وسباق الشندغة سبرينت من الفئة الثالثة (Group 3 Al Shindagha Sprint)، بينما سيتنافس المتنافسون الكلاسيكيون الواعدون في سباق الإمارات 2000 غينيز من الفئة الثالثة (Group 3 UAE 2000 Guineas)، مما يقدم لمحة عن الجيل القادم من نجوم السباقات.
يمكن للمهتمين بالحدث شراء تذاكرهم عبر dubairacingclub.com. تبدأ الأسعار من 10 دراهم للدخول العام و 75 درهماً لحديقة البادوك.
ستظل الموضة في دائرة الضوء طوال الأمسية، حيث غالبًا ما تكون سباقات الخيل مرادفة للأزياء الأنيقة والقبعات المذهلة.
سيعرض معرض قبعات منسق في القاعة رقم 3 (Concourse 3) قطع رأس مميزة من مصممين رائدين، بما في ذلك Bee Smith، Victoria Charles، Kim Fletcher، Evelyn McDermott، Lisa Tan، Sahar Millinery و Sarah Cant.
ولإضافة المزيد من الفخامة، ستكشف صانعة القبعات البريطانية الشهيرة Victoria Grant عن قطع من مجموعتها، Couture Millinery for the Wild at Heart.
يمكن لرواد السباق أيضًا استلهام الإلهام قبل كأس دبي العالمي الثلاثين التاريخي في 28 مارس من خلال متجر مؤقت من ريدلي لندن، يقدم تصاميم أنيقة جاهزة للارتداء ومصممة خصيصًا للمناسبات الاجتماعية الأكثر سحرًا في الإمارة.
بمجرد انتهاء السباق الأخير، سينتقل التركيز من المضمار إلى المشهد الاجتماعي. تستمر الاحتفالات في حديقة البادوك، حيث سيستضيف DJ Slim حفلًا ليليًا في الحديقة من الساعة 10:45 مساءً حتى وقت متأخر.
يعد المكان المفتوح، المتاح لجميع حاملي تذاكر الضيافة، بأجواء مريحة ولكنها حيوية، ويكمله عرض طعام متنوع يضم مطاعم مؤقتة من ليتل فوكس باي رولي، وسالت، وماكجيتيغانز، ومفاهيم عالمية أخرى.
وكما هو الحال مع كل شيء في دبي، ستتوفر مجموعة واسعة من المطاعم ليختار منها عشاق الطعام.
سيستضيف مطعم ذا مين المحلي في دبي فعالية حصرية ليوم السباق في الجناح 401، مقدمًا تجربة طعام لمدة خمس ساعات بسعر 1195 درهمًا إماراتيًا، مكتملة بأطباق مميزة وإطلالات بانورامية على المضمار.
في غضون ذلك، ينطلق برنش خط النهاية من بي مور ذان يوم الجمعة الموضة، مع باقات تبدأ من 395 درهمًا إماراتيًا وخيارات للأطفال متاحة.
