جمعة الموضة في دبي.. لقاء الخيول الأصيلة بالأزياء الراقية

مع سباقات عالمية المستوى، وأزياء راقية، وحفلات ما بعد السباق، أصبحت جمعة الموضة واحدة من أكثر الفعاليات المنتظرة في الأجندة الاجتماعية بدبي.

تُقام كجزء من موسم سباقات الخيل في الإمارة، وتُعقد قبيل كأس دبي العالمي وتجمع بين سباقات رفيعة المستوى ومشهد اجتماعي نابض بالحياة.

في قلب الأمسية، توجد بطاقة سباق استثنائية تضم تسعة سباقات، بما في ذلك ثلاثة سباقات من الفئة الأولى (Group 1)، مما يضع جمعة الموضة ضمن أقوى اجتماعات السباق التي تُقام في أي مكان في العالم هذا الموسم.

الحدث الرئيسي هو تحدي آل مكتوم من الفئة الأولى (Group 1 Al Maktoum Challenge)، والذي من المتوقع أن يشهد عودة البطل المدافع Walk Of Stars إلى المضمار. على العشب، يصطف نخبة من المتسابقين الدوليين لسباق جبل حتا من الفئة الأولى (Group 1 Jebel Hatta)، وهو سباق فاز به النجم العالمي Romantic Warrior بشكل لا يُنسى العام الماضي.

سيحتل المتخصصون في السرعة مركز الصدارة في سباق بلو بوينت سبرينت من الفئة الثانية (Group 2 Blue Point Sprint) وسباق الشندغة سبرينت من الفئة الثالثة (Group 3 Al Shindagha Sprint)، بينما سيتنافس المتنافسون الكلاسيكيون الواعدون في سباق الإمارات 2000 غينيز من الفئة الثالثة (Group 3 UAE 2000 Guineas)، مما يقدم لمحة عن الجيل القادم من نجوم السباقات.