جماهير الإمارات تحتشد في الدوحة.. الأمل يتجدد لتأهل تاريخي لكأس العالم 2026

تشجع جماهير الإمارات منتخبها الوطني في الدوحة قبيل مباراة تصفيات كأس العالم أمام عمان، التي ستقام مساء اليوم على استاد جاسم بن حمد في نادي السد الساعة 9:15 مساءً بتوقيت الإمارات.

جاء وصول آلاف المشجعين الإماراتيين إلى العاصمة القطرية دعمًا للمنتخب، مع أمل إنهاء انتظار دام 35 عامًا للتأهل إلى كأس العالم. تظهر مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تجمع المشجعين في شوارع الدوحة وهم يهتفون ويرددون الأغاني الوطنية ويرفعون علم الإمارات في أجواء حماسية.