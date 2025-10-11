جماهير الإمارات تحتشد في الدوحة.. الأمل يتجدد لتأهل تاريخي لكأس العالم 2026

تشجع جماهير الإمارات منتخبها الوطني في الدوحة قبيل مباراة تصفيات كأس العالم أمام عمان، التي ستقام مساء اليوم على استاد جاسم بن حمد في نادي السد الساعة 9:15 مساءً بتوقيت الإمارات.
جاء وصول آلاف المشجعين الإماراتيين إلى العاصمة القطرية دعمًا للمنتخب، مع أمل إنهاء انتظار دام 35 عامًا للتأهل إلى كأس العالم. تظهر مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تجمع المشجعين في شوارع الدوحة وهم يهتفون ويرددون الأغاني الوطنية ويرفعون علم الإمارات في أجواء حماسية.
أعلنت رابطة كرة القدم الإماراتية توفير خمس رحلات جوية خاصة لنقل المشجعين إلى الدوحة ضمن حملة مجتمعية تحت شعار "حلم الوطن" لدعم "الأبيض" في مشوارهم نحو تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.
كما أعلنت شركة e& عن توفير 2 جيجابايت من بيانات التجوال المجاني للمسافرين إلى الدوحة لدعم المنتخب.
يُذكر أن المنتخب الإماراتي حقق إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم عام 1990، ويسعى الآن لتحقيق حلم التأهل مجددًا بعد انتظار 35 عامًا من خلال الفوز بالمجموعة الأولى في التصفيات التي تشمل عمان وقطر.
سيلعب منتخب الإمارات اليوم ضد عمان قبل مواجهته الأخيرة مع قطر في 14 أكتوبر، وهم على بعد فوزين فقط من حجز مقعدهم في بطولة كأس العالم التي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك العام المقبل.