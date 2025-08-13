"جمارك دبي": عملية نوعية تضبط 7 ملايين سيجارة مقلدة

ضبطت جمارك دبي أكثر من 35 طناً من البضائع المقلدة والمهربة والمخالفة للمواصفات والمقاييس خلال ثلاثة أشهر منذ بداية العام 2025.
وقالت جمارك دبي في تغريدة على تويتر يوم الثلاثاء إن هذه كانت "أكبر عملية من نوعها منذ بداية عام 2025" وجرت عبر مراكز الشحن الجوي في المدينة.
وسجلت الهيئة في الحملة أكثر من 12 مليون سيجارة مهربة، و6.7 مليون سيجارة مقلدة، و37.110 مستحضر تجميل غير مطابق للشروط والاشتراطات، و3.632 قطعة إلكترونية غير معلنة، و10.520 قطعة مقلدة لماركات عالمية.
وفي عام 2024، سجلت جمارك دبي 54 ضبطية شملت 10.8 مليون قطعة مقلدة، وذلك في إطار جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية.
وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لحماية حدود الدولة ومكافحة كافة أشكال التهريب والغش التجاري وحماية صحة وسلامة ومصالح المجتمع الاقتصادية.