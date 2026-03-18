جمارك دبي تطلق "الممر الأخضر" مع سلطنة عمان لتعزيز التدفق التجاري

أعلنت جمارك دبي عن إطلاق "الممر الأخضر" بين الإمارة وسلطنة عمان للشحنات البحرية والجوية، في خطوة تهدف إلى تحسين تدفق التجارة ودعم سلاسل التوريد، حيث سيتم بموجب ذلك تحويل الشحنات عبر الموانئ العمانية إلى دبي من خلال مسار انسيابي ومبسط.
وتعتمد آلية العمل على تقديم تصاريح العبور (الترانزيت) أولاً في سلطنة عمان بموجب إجراءات جمركية سريعة قبل نقل الشحنة عبر الممر الأخضر، ومن ثم يتم وضع ختم وكيل الشحن على الحاويات المارة عبر الممر للتحقق من سلامة البضائع عبر المنافذ الحدودية حتى وصولها إلى دبي. وفور وصول الشحنات إلى منفذ حتا الحدودي، يتم تقديم بيان الحمولة (المانيفست) وبوليسة الشحن، لتنتقل بعدها الشحنات لإتمام إجراءات التخليص الجمركي في المراكز المعنية.