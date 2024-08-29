جمارك دبي تحبط تهريب طن من المخدرات

أعلنت جمارك دبي، اليوم الخميس، عن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة "بريجابالين" المخدرة، عبر استخدام أنظمة جمركية متطورة.

وكانت كمية المخدرات التي تزن طناً و100 كيلوغرام، مخبأة داخل 40 برميلاً ضمن شحنات البضائع الواردة جواً.

وبعد وصول الشحنة إلى صالة الشحن الجوي، قام موظفو الجمارك بمراجعة المستندات ومطابقتها مع الشحنة، وبعد الرصد الدقيق تبين أن المادة المضبوطة مدرجة ضمن قائمة المخدرات الخاضعة للرقابة في دولة الإمارات.

وعلى الفور تم إخطار الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين بحضور ممثلين عن الإدارات المعنية في جمارك وشرطة دبي.