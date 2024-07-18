جليسات الحيوانات الأليفة خدمة مزدهرة في الإمارات
هل تساءلت يوماً كيف يهتم المقيمون في دولة الإمارات بحيواناتهم الأليفة عندما يسافرون خلال فصل الصيف؟ حيث يلجأ معظمهم إلى جليسات الحيوانات الأليفة.
ووفقاً لخبراء في هذا المجال، هناك طلب كبير على خدمات مجالسة الحيوانات الأليفة خلال فصل الصيف وقرب نهاية العام عندما يغادر السكان البلاد لقضاء العطلات، حيث تقدم الحاضنات المتخصصات خدمات زيارة ورعاية منتظمة بأسعار تتراوح بين 70 درهماً إلى 170 درهماً لكل زيارة.
ويقضي الكثيرون عطلة تصل إلى 3 أسابيع، حيث تصل نفقات رعاية الحيوانات الأليفة إلى 3570 درهماً، وفقاً لموقع إالكتروني خاص برعاية الحيوانات الأليفة ومقره دبي.
وقد لاحظت "بوليتا هيسكيث"، صاحبة شركة "ذا بيت سيتر دبي" The Pet Sitter Dubai)، الطلب الموسمي على مثل هذه الخدمات خلال هذه الفترة. وقالت بوليتا لصحيفة خليج تايمز: "خلال مواسم الذروة مثل يوليو وأغسطس وديسمبر ويناير وخلال عطلة عيد الفصح، نشهد زيادة في الحجوزات، وغالباً ما يقوم عملاؤنا بحجز أماكن لهم قبل ستة أشهر من الموعد المحدد، وتتوالى الاستفسارات الجديدة عادةً قبل حوالي أسبوعين من العطلة المدرسية."
ارتفاع الطلب خلال فصل الصيف
وشددت على نهجهم في التعامل مع الطلب المتزايد في الصيف، قالت بوليتا: "على الرغم من كوننا فريق صغير من النساء الماهرات متعددات الثقافات من خلفيات متنوعة، إلا أننا نضمن خدمة عالية الجودة دون توظيف موظفين إضافيين. ونحن نفخر بقدرتنا على إدارة عبء العمل بكفاءة لتلبية احتياجات عملائنا".
ووفقاً للموقع الإلكتروني، يمكن أن تستمر الزيارة الاعتيادية لمدة 30 دقيقة وتصل إلى 85 درهماً إماراتياً، وهو ما ينطبق على حيوانين أليفين إذا كانا من نفس النوع. وأوضحت: "تتراوح خدماتنا بين 30 و60 دقيقة من الزيارات، وكلها تتم في محيط مألوف لمنزل العميل".
وفقاً لبوليتا، فلديهم نموذج خدمة تفصيلي: "عندما يتصل بنا العميل، نبدأ باستبيان شامل لجمع التفاصيل الأساسية مثل التاريخ الطبي والسمات السلوكية. إن مطابقة الحيوان الأليف مع الحاضنة الأكثر ملاءمة أمر بالغ الأهمية، يليه اجتماع وجهاً لوجه واتفاق تعاقدي شفاف يلتزم بجميع لوائح البلدية".
وبدأت المقيمة في دبي رحلتها مع الحيوانات الأليفة عندما تركت وظيفتها لرعاية حيوانها الأليف الكبير، دودل. وقالت: "بدأ كل شيء عندما تركت وظيفة أحلامي لرعاية حيواني الأليف الكبير، دودل. من هناك، انتشر الخبر، وسرعان ما تم البحث عن خدماتي في جميع أنحاء المدينة."
راحة أكثر في المنزل
"أندريا بيتروفيتش"، وافدة صربية تقيم في الإمارات منذ 8 سنوات، استخدمت خدمة جليسة الحيوانات الأليفة وأصبحت جليسة حيوانات أليفة بدوام جزئي في عام 2020. وقالت: "اضطررت إلى مغادرة البلاد للزواج وترك قطتي في منشأة إيواء لمدة ثلاثة أسابيع."
ومع ذلك، لاحظت أندريا بعض التغييرات في حيوانها الأليف، مع العلم أن القطط حيوانات حساسة. وقالت: "القطط حساسة للغاية، لذا فهي تفضل منزلها الخاص. لقد لاحظت أن قطتي ميلو أصبحت ضعيفة".
بينما تترك أندريا كلبها أحياناً في دار رعاية نهارية أو منشأة داخلية، إلا أنها قالت إنها لن تفعل ذلك من أجل قطتها. وأضافت: "بالنسبة لكلبي، لن ينجح الأمر أبداً لأنه مفرط النشاط. لذلك لن أتركه في المنزل لمدة 8 إلى 9 ساعات لأنه سيصاب بالجنون. لكن بالنسبة لقطتي، سأفعل ذلك للمرة الأولى الآن لأنني سأسافر، لذا سأحتاج إلى تعيين مربيات حيوانات أليفة مرخصات."
بالإضافة إلى كونها مالكة للحيوانات الأليفة، عملت أندريا أيضاً كجليسة حيوانات أليفة بدوام جزئي لمدة عام. كما لاحظت أيضاً أوقات الذروة لطلبات مجالسة الحيوانات الأليفة، خاصة خلال مواسم العطلات. وقالت: "يسافر الناس دائماً خلال موسم العطلات، لذلك يقومون بتعيين جليسة حيوانات. ونفس الشيء مع مراكز رعاية الحيوانات حيث تمتلئ خلال هذه الفترة".
استخدمت "ليلى بينبريك"، وهي وافدة كندية، خدمات بوليتا في مجالسة الحيوانات الأليفة لعدة سنوات. بصفتها مالكة حيوان أليف لأول مرة وتبنت قطة ضالة تدعى ميلو في عام 2020، كانت بينبريك في البداية متخوفة من ترك حيوانها الأليف خلفها أثناء رحلاتها.
وقالت بينبريك: "كان الأمر صعباً، وكنت قلقة للغاية. ولكن على الأقل كنت أعلم أنه على الرغم من أنني كنت بعيدة، إلا أنه يتم الاعتناء به في منزله."
منذ ذلك الحين، أصبحت المقيمة في دبي الجنوب تستخدم خدمة الحيوانات الأليفة كلما أرادت ترك حيوانها الأليف خلفها. وأوضحت: "إنهم يلعبون معه ويبلغونني إذا كانت هناك أي مشاكل. إنهم يعتنون به بشكل جيد".
ومنحت خدمة الحيوانات الأليفة لبينبريك راحة البال التي كانت تحتاجها، وقالت: "تمنحك هذه الخدمة اطمئناناً إضافياً، أنت تعرف بالضبط من المسؤول عن رعاية حيوانك الأليف. فهم يعرفون ما يحتاجون إليه، وكيف يتعاملون معهم، وأين يوجد الطبيب البيطري."
أكثر من مجرد مجالسة الحيوانات الأليفة
وحتى في المواقف غير المتوقعة، مثل العواصف الأخيرة في دبي، أعجبت بينبريك بتفاني جليسة الحيوانات الأليفة. وأضافت: "واصلت جليسة القطط المخصصة لي بالمجيء إلى المنزل عندما كان الجميع يكافحون. حتى أنها أرسلت لي مقطع فيديو لشقتي لإعلامي بأن كل شيء على ما يرام، وأن ميلو على ما يرام".
بالنسبة لبينبريك، فإن الأسعار المعقولة والضمان الإضافي لوجود "عين حارسة أخرى" على منزلها تجعل من خدمات رعاية الحيوانات الأليفة استثماراً لا يقدر بثمن. وقالت: "ليس الأمر كما لو أنه ليس لدي أصدقاء يمكنهم الاطمئنان عليه، ولكن لديهم وظائفهم ومسؤولياتهم. إنه شخص مكرس فقط لرعاية حيوانك الأليف."
الموثوقية لا تقدر بثمن
حسن م، وهو وافد لبناني ومقيم في دبي، يستخدم أيضاً خدمة مجالسة الحيوانات الأليفة منذ سنوات. باعتباره شخص محترف مشغول كثيراً ما يسافر للعمل، وجد حسن صعوبة في ضمان رعاية كلبه أثناء غيابه. قال حسن: "لم أتمكن دائماً من الاعتماد على الأصدقاء أو العائلة للاطمئنان على كلبي، خاصة في وقت قصير".
وعندما اكتشف خدمة مجالسة الحيوانات الأليفة. قال: "لقد كان ذلك بمثابة المنقذ بالنسبة لي. يمكنني الآن السفر إلى العمل دون القلق بشأن بقاء كلبي بمفرده أو عدم حصوله على الاهتمام الذي يحتاجه." حتى أن حسن أصبح صديقاً لبعض مربي الحيوانات الأليفة الذين عمل معهم، وغالباً ما يقومون بتمشية كلابهم معاً. وأضاف: "في حالة الطوارئ، يمكنني حتى الاتصال بأحدهم للاطمئنان بسرعة على كلبي إذا لم أتمكن من العودة إلى المنزل على الفور."
بالنسبة لحسن، فإن الراحة والموثوقية التي توفرها خدمة مجالسة الحيوانات الأليفة لا تقدر بثمن. وأردف: "إنها الخدمة الأكثر ملائمة التي صادفتها، وأنا ممتن لأنني وجدتها. إنها تمنحني راحة البال عندما أعرف أن كلبي في أيد أمينة أثناء وجودي بعيداً."