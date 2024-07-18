جليسات الحيوانات الأليفة خدمة مزدهرة في الإمارات

هل تساءلت يوماً كيف يهتم المقيمون في دولة الإمارات بحيواناتهم الأليفة عندما يسافرون خلال فصل الصيف؟ حيث يلجأ معظمهم إلى جليسات الحيوانات الأليفة.

ووفقاً لخبراء في هذا المجال، هناك طلب كبير على خدمات مجالسة الحيوانات الأليفة خلال فصل الصيف وقرب نهاية العام عندما يغادر السكان البلاد لقضاء العطلات، حيث تقدم الحاضنات المتخصصات خدمات زيارة ورعاية منتظمة بأسعار تتراوح بين 70 درهماً إلى 170 درهماً لكل زيارة.

ويقضي الكثيرون عطلة تصل إلى 3 أسابيع، حيث تصل نفقات رعاية الحيوانات الأليفة إلى 3570 درهماً، وفقاً لموقع إالكتروني خاص برعاية الحيوانات الأليفة ومقره دبي.

وقد لاحظت "بوليتا هيسكيث"، صاحبة شركة "ذا بيت سيتر دبي" The Pet Sitter Dubai)، الطلب الموسمي على مثل هذه الخدمات خلال هذه الفترة. وقالت بوليتا لصحيفة خليج تايمز: "خلال مواسم الذروة مثل يوليو وأغسطس وديسمبر ويناير وخلال عطلة عيد الفصح، نشهد زيادة في الحجوزات، وغالباً ما يقوم عملاؤنا بحجز أماكن لهم قبل ستة أشهر من الموعد المحدد، وتتوالى الاستفسارات الجديدة عادةً قبل حوالي أسبوعين من العطلة المدرسية."