"جلفود 2026": 10 ابتكارات غذائية غير تقليدية تدمج بين الرفاهية والاستدامة

مصنوعة من دقيق القمح وزيت جوز الهند ودقيق الحمص والسبانخ، هذه الكعكة مخصصة للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا أو الذين يصعب إرضاؤهم في الأكل. لا تحتوي على ألوان صناعية أو محليات أو مواد حافظة أو ملح، وتخفي السبانخ أيضًا. توظف الشركة التي تتخذ من جنوب إفريقيا مقرًا لها 93 امرأة وتأمل في توظيف الشباب قريبًا للمساعدة في حقولها الزراعية، على أمل إبعادهم عن الجريمة.