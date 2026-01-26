"جلفود 2026": 10 ابتكارات غذائية غير تقليدية تدمج بين الرفاهية والاستدامة

مع انطلاق فعاليات معرض "جلفود 2026" في دبي يوم الاثنين، توافد المئات من الأشخاص إلى الحدث الذي يُقام في موقعين هذا العام. وبانتشاره عبر مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض، أصبح الحدث ضعف حجم نسخة العام الماضي.
إليكم بعض أروع المنتجات التي وجدناها في الحدث:
الآن يمكنك ترطيب جسمك بأناقة! تعرض العلامة التجارية "أوكارد" (Ocard) مياهًا معدنية فاخرة وحصرية تحتوي على رقائق ذهب حقيقية عيار 24 قيراطًا. وتنتج الشركة، ومقرها أوزبكستان، هذا المنتج الفريد في أحد أقدم مصانع تعدين الذهب في أوروبا. وفي جناحها في "جلفود"، عُرضت الزجاجة على منصة دوارة للحفاظ على رقائق الذهب عائمة. وقال متحدث باسم الشركة إن زجاجة المياه تحتوي على رقائق من الفئتين رقم 3 ورقم 5، وتُباع في الولايات المتحدة مقابل 360 درهماً تقريباً للزجاجة الواحدة.
تستخدم شركة "وايلد بي هوني" (Wild Bee Honey) مهاراتها السابقة في حفظ الفاكهة وتطبقها على العسل. وتعرض الشركة العديد من منتجاتها في "جلفود"، بما في ذلك فطر الموريل، والمورينجا، والزعفران المحفوظ في العسل. وتعد المنتجات الثلاثة من بين المرشحين النهائيين لجائزة "جلفود للابتكار" في فئة أفضل منتج للصحة والعافية.
مع استمرار الهوس بالبروتين دون انقطاع، أصدرت علامة تجارية تدعى "لايف" (Liife) خطها الجديد من مياه البروتين. يحتوي المشروب الفوار الخفيف والمنكه بالفاكهة على 10 جرامات من بروتين مصل اللبن الصافي، ويأتي بثلاث نكهات: الزنجبيل بالليمون، والبرتقال الأحمر بالجنسنج، والتوت بالخوخ.
كشفت شركة "زيروب" (Zerup) عن "نيكد بوب" (Nekked Pop)، وهو تصورها الخاص لفشار الكراميل، ولكن بدون سكر أو نكهات وألوان اصطناعية. وبدلاً من ذلك، تستخدم الشركة التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها مستخلص فاكهة الراهب لمنح الفشار حلاوته. كما تمتلك الشركة مجموعة من المشروبات الخالية من السكر والسعرات الحرارية، بما في ذلك الكولا، وصودا الخوخ الأبيض، وصودا العنب.
لا ترغب في تقشير البصل وتقطيعه وطهيه؟ إذن هذا هو المنتج الذي تحتاجه. قدمت شركة هولزمان النمساوية بصلًا مكرملًا طبيعيًا جاهزًا للاستخدام ومجمدًا في حصص بحجم 4 مم. المنتج مطبوخ بالكامل، ومخفض ببطء تحت ظروف خاضعة للرقابة لتحقيق الكرملة الطبيعية. كيلوغرام واحد من المنتج يحل محل ما يصل إلى 6 كيلوغرامات من البصل الخام.
سواء كنت ترغب في الحصول على الكولاجين أو التخلص من الصداع النصفي، فإن هذا المنتج المبتكر من Co Nature سيساعدك. يمكن للمستخدمين وضع هذا المنتج، الذي يأتي على شكل شريط واحد، تحت ألسنتهم للحصول على جرعة فورية من التغذية. كما تقدم الشركة مشروب Rootiva، بخلاصة الجزر والبروكلي، والذي تدعي أنه سيساعد على تعزيز نمو الشعر.
لقد حولت شركة ليفيانو هذا المنتج الحلم إلى حقيقة. مصنوع من الكاكاو الفاخر ومليء بالبروتين والألياف، يمكن استخدام حمص الشوكولاتة الخاص بهم كحلوى أو غموس أو دهن. وقد تم ترشيحه لفئة الابتكار في معرض جلفود.
رقائق الخميرة غير النشطة هذه التي طعمها يشبه البارميزان، مليئة بالعناصر الغذائية. تم معالجة المنتج بالأشعة فوق البنفسجية لإضافة فيتامين د بشكل طبيعي. تحتوي ملعقة واحدة من الخميرة على 300% من الاحتياج اليومي للشخص من فيتامين د، بالإضافة إلى فيتامين ب12. على الرغم من أنها غير مناسبة للخبز، يمكن استخدام المنتج كتوابل لإضافة بروتينات كاملة وألياف طبيعية إلى أي طبق مالح.
باقات الزهور ليست مفضلة لديك؟ تحقق من باقة الفاكهة في القاعة الشمالية 12 و 13 في مركز دبي للمعارض في إكسبو سيتي. مصنوعة من التوت الأسود والليتشي والفراولة والعنب الأخضر والأحمر، وقد تم ترتيب الفواكه لتشكل علم الإمارات العربية المتحدة.
مصنوعة من دقيق القمح وزيت جوز الهند ودقيق الحمص والسبانخ، هذه الكعكة مخصصة للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا أو الذين يصعب إرضاؤهم في الأكل. لا تحتوي على ألوان صناعية أو محليات أو مواد حافظة أو ملح، وتخفي السبانخ أيضًا. توظف الشركة التي تتخذ من جنوب إفريقيا مقرًا لها 93 امرأة وتأمل في توظيف الشباب قريبًا للمساعدة في حقولها الزراعية، على أمل إبعادهم عن الجريمة.