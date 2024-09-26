"جفت سولومون": من نادلة إلى رائدة أعمال عقارية بدبي

وقد غيرت إحدى هذه اللقاءات حياتها. فبعد أن أخذت أحد العملاء في جولة حول دبي، حصلت على أكثر من 1000 درهم، وهو ما كان بمثابة مفاجأة سارة. وقالت: "أدركت أن هناك فرصة هنا". وبدأت في تنظيم رحلات لأصدقائها النيجيريين والأفارقة، وأخذتهم إلى العديد من الأماكن الساخنة في جميع أنحاء المدينة. وقالت سلومون، واصفةً كيف أطلقت مشروعها الأول، Dubai Gateway Travels، وهي شركة سياحة تلبي احتياجات العملاء من إفريقيا: "بدأ الأمر كمعروف في أيام إجازتي كسائقة توصيل، وسرعان ما ازدهر إلى عمل جانبي". ساعدتهم في تنظيم زياراتهم وتطوير برامج رحلاتهم، وتمكنت من تحويل شغفها إلى ربح.