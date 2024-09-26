"جفت سولومون": من نادلة إلى رائدة أعمال عقارية بدبي
عندما وصلت "جفت سولومون" إلى دبي في عام 2015، كانت تبلغ من العمر 23 عاماً ولديها أحلام في تحقيق النجاح في دبي، المدينة المعروفة بالفرص. ومثل العديد من الباحثين عن مراعي أكثر خضرة، غادرت سولومون منزلها في نيجيريا للبحث عن آفاق أفضل في الإمارات العربية المتحدة. لكن الرحلة لم تكن سهلة كما تصورت في البداية.
وبعد أن تواصلت مع وكيل قبل وصولها إلى الإمارات، كانت تأمل أن يكون طريقها سلساً. ومع ذلك، كانت الأشهر الثلاثة الأولى لها في البلاد مليئة بخيبات الأمل. لم يكن لدى سلومون وظيفة، وكانت تعيش في سكن مشترك في الشارقة، ووجدت نفسها تتنقل كثيراً إلى دبي لإجراء المقابلات. قالت سلومون: "على الرغم من جهودي، لم أتمكن من الحصول على وظيفة. أخبرت عائلتي أنني أعمل، لكن الحقيقة كانت أنني لم يكن لدي وظيفة وكنت في حاجة ماسة إلى واحدة. كنت مستعدة لأي نوع من الوظائف".
بداية جديدة
قررت سولومون عدم الاستسلام، وواصلت الظهور في المقابلات وظلت على اتصال بأصدقائها الذين ساعدوها في البحث عن فرص عمل. وأثمرت مثابرتها عندما تم تعيينها أخيرًا في مطعم محلي يقع في دبي مارينا، "فريدوم بيتزا"، كنادلة براتب شهري يبلغ 2500 درهم. لم تكن الوظيفة التي حلمت بها، لكنها كانت البداية.
قالت سولومون وهي تتأمل أيامها الأولى في تلقي طلبات العملاء: "كنت فخورة بنفسي". لقد أصبح وقتها في مطعم البيتزا أكثر من مجرد وظيفة. "لقد أصبح حجر الأساس لشيء أكبر بكثير".
خلال فترة عملها في المطعم، لاحظت أن سائقي التوصيل كانوا يكسبون أكثر منها. وقد دفعها هذا الإدراك إلى مسار جديد. وقالت: "لقد تعلمت كيفية ركوب الدراجة هنا في دبي". وبفضل التشجيع من شركتها، التحقت سلومون بمدرسة لتعليم قيادة السيارات. وقالت : "زودتني شركتي بشهادة عدم الممانعة اللازمة لإكمال دراستي. لقد اجتزت اختبار القيادة في محاولتي الأولى، وشعرت وكأن العالم قد انفتح أمامي".
انتقلت من كونها نادلة إلى سائقة توصيل، حيث عملت في شوارع دبي لمدة عامين. وحتى أثناء تنقلها في الشوارع وتوصيل البيتزا، لم تتوقف أبدًا عن الحلم بالمزيد.
قفزة في السياحة
وقد اتخذت رحلة سلومون منعطفًا غير متوقع عندما بدأت في مشاركة حياتها في دبي على وسائل التواصل الاجتماعي. ونشرت صورًا لها وهي تزور المعالم الشهيرة في المدينة، الأمر الذي لفت الانتباه في وطنها نيجيريا. وقالت سليمان: "بدأ الناس يلاحظون ذلك، وكانوا يتواصلون معي، ويطلبون مني اصطحابهم إلى أماكن مختلفة".
وقد غيرت إحدى هذه اللقاءات حياتها. فبعد أن أخذت أحد العملاء في جولة حول دبي، حصلت على أكثر من 1000 درهم، وهو ما كان بمثابة مفاجأة سارة. وقالت: "أدركت أن هناك فرصة هنا". وبدأت في تنظيم رحلات لأصدقائها النيجيريين والأفارقة، وأخذتهم إلى العديد من الأماكن الساخنة في جميع أنحاء المدينة. وقالت سلومون، واصفةً كيف أطلقت مشروعها الأول، Dubai Gateway Travels، وهي شركة سياحة تلبي احتياجات العملاء من إفريقيا: "بدأ الأمر كمعروف في أيام إجازتي كسائقة توصيل، وسرعان ما ازدهر إلى عمل جانبي". ساعدتهم في تنظيم زياراتهم وتطوير برامج رحلاتهم، وتمكنت من تحويل شغفها إلى ربح.
فرصة جديدة في مجال العقارات
خلال عملها في قطاع السياحة، بدأت سولومون تلاحظ نمطًا آخر. بدأ عملاؤها في نيجيريا يطلبون منها زيارة العقارات في دبي نيابة عنهم. قالت سولومون: "كانوا يريدون الشراء، وكنت أنا من يساعدهم في التحقق من العقارات". في هذه اللحظة أدركت سولومون أنها أصبحت وكيلة عقارات دون أن تقصد ذلك.
أدركت سولومون أن هناك فرصة ذهبية، فاستغلت ثقة عملائها وبدأت في التعرف على سوق العقارات. وقالت: "لقد أخبرت عملائي أنني أستطيع مساعدتهم في العثور على عقارات، وثقوا بي". وبفضل ثقتهم بها، أسست شركتها الخاصة، "جيفى" للعقارات، في أبريل 2024.
وفي فترة قصيرة تمكنت من إتمام عدة صفقات. وقالت سولومون: "لقد بعت مؤخرًا سبع وحدات في 42 ساعة. وكان هذا أحد أكبر إنجازاتي".
بناء إمبراطورية بملايين الدولارات
وبعد أن بدأت عملها كوكيلة عقارية مستقلة في عام 2023، أصبحت الآن ترأس شركة تبلغ قيمتها أكثر من 15 مليون درهم. وقالت سلومون: "نقوم بمعاملات بملايين الدراهم شهريًا".
لقد توسعت قاعدة عملائها، الذين كانوا في البداية من نيجيريا ودول أفريقية أخرى. تقول سولومون: "الآن، يعرفني المستثمرون من الدول الأفريقية والولايات المتحدة والهند. ونحن نركز حتى على الأسواق الأوروبية والروسية".
كانت عائلة سولومون، التي تعيش في مسقط رأسها، مصدر قوتها طوال رحلتها. وقالت وهي تتأمل الطريق الطويل الذي قطعته منذ وصولها إلى الإمارات العربية المتحدة: "إنهم فخورون حقًا برحلتي".
وتتطلع سولومون إلى مواصلة توسيع نطاق أعمالها. وتقول: "ما زلت في مرحلة البناء، وما زلنا في البداية. ونحن نتطلع إلى تحقيق ارتفاعات أكبر في سوق العقارات التنافسية في دبي".