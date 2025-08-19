جسور المستقبل: 50 شاباً إماراتياً في رحلة عالمية نحو أوساكا 2025"

انسجاماً مع مبادرة "عام المجتمع" التي أطلقتها دولة الإمارات، أعلنت مجموعة الفطيم، وبالتعاون مع وزارة الثقافة ومؤسسة الإمارات وإذاعة الخليجية 100.9 وبدعم من جناح الإمارات في "إكسبو 2025 أوساكا"، عن إطلاق مبادرة رائدة تحت عنوان "بناء الجسور: أصوات المستقبل". وتأتي المبادرة كخطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين جيل الشباب الإماراتي وإتاحة الفرصة لهم لتمثيل الدولة على الساحة الدولية، بما يعكس التزام الفطيم الراسخ بالمشاركة الوطنية وتعزيز الحضور العالمي لدولة الإمارات.

وستشهد المبادرة اختيار 50 شاباً وشابة إماراتيين استثنائيين تتراوح أعمارهم بين 21 و30 عاماً، ليكونوا ممثلين لدولة الإمارات في معرض "إكسبو 2025 أوساكا". وخلال مشاركتهم، سيُتاح لهم استكشاف الأجنحة العالمية للمعرض، والمشاركة في حوارات ثقافية هادفة، والتفاعل مع أحدث الابتكارات التي تشكّل ملامح المستقبل، بما يعكس القيم الإماراتية في الانفتاح والابتكار والتعاون الدولي.

التزام تاريخي وتجربة شبابية رائدة

تعكس هذه الخطوة استمرار إرث مجموعة الفطيم الممتد لأكثر من سبعة عقود من الشراكة الوثيقة مع اليابان، من خلال تمثيلها لعدد من أبرز العلامات التجارية اليابانية. ويأتي اختيار أوساكا تحديداً كموقع لانطلاق هذه التجربة الشبابية ليحمل دلالات رمزية عميقة، تؤكد على قوة العلاقات الإماراتية اليابانية، القائمة على الابتكار المشترك والانفتاح الثقافي والتعاون الدولي.

وتم اختيار المشاركين عبر عملية تقييم دقيقة متعددة المستويات، قادتها الفطيم بالتعاون مع وزارة الثقافة ومؤسسة الإمارات وإذاعة الخليجية. وشملت معايير الاختيار جوانب أساسية مثل القدرة على العمل كسفراء عالميين للدولة، روح الابتكار والإبداع، الكفاءة القيادية، التأثير المجتمعي، والوعي الثقافي. كما خضع المتقدمون لاختبارات عملية وإبداعية أبرزت توافقهم مع أهداف المبادرة وقيمها الجوهرية.