جسور المستقبل: 50 شاباً إماراتياً في رحلة عالمية نحو أوساكا 2025"

انسجاماً مع مبادرة "عام المجتمع" التي أطلقتها دولة الإمارات، أعلنت مجموعة الفطيم، وبالتعاون مع وزارة الثقافة ومؤسسة الإمارات وإذاعة الخليجية 100.9 وبدعم من جناح الإمارات في "إكسبو 2025 أوساكا"، عن إطلاق مبادرة رائدة تحت عنوان "بناء الجسور: أصوات المستقبل". وتأتي المبادرة كخطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين جيل الشباب الإماراتي وإتاحة الفرصة لهم لتمثيل الدولة على الساحة الدولية، بما يعكس التزام الفطيم الراسخ بالمشاركة الوطنية وتعزيز الحضور العالمي لدولة الإمارات.
وستشهد المبادرة اختيار 50 شاباً وشابة إماراتيين استثنائيين تتراوح أعمارهم بين 21 و30 عاماً، ليكونوا ممثلين لدولة الإمارات في معرض "إكسبو 2025 أوساكا". وخلال مشاركتهم، سيُتاح لهم استكشاف الأجنحة العالمية للمعرض، والمشاركة في حوارات ثقافية هادفة، والتفاعل مع أحدث الابتكارات التي تشكّل ملامح المستقبل، بما يعكس القيم الإماراتية في الانفتاح والابتكار والتعاون الدولي.
تعكس هذه الخطوة استمرار إرث مجموعة الفطيم الممتد لأكثر من سبعة عقود من الشراكة الوثيقة مع اليابان، من خلال تمثيلها لعدد من أبرز العلامات التجارية اليابانية. ويأتي اختيار أوساكا تحديداً كموقع لانطلاق هذه التجربة الشبابية ليحمل دلالات رمزية عميقة، تؤكد على قوة العلاقات الإماراتية اليابانية، القائمة على الابتكار المشترك والانفتاح الثقافي والتعاون الدولي.
وتم اختيار المشاركين عبر عملية تقييم دقيقة متعددة المستويات، قادتها الفطيم بالتعاون مع وزارة الثقافة ومؤسسة الإمارات وإذاعة الخليجية. وشملت معايير الاختيار جوانب أساسية مثل القدرة على العمل كسفراء عالميين للدولة، روح الابتكار والإبداع، الكفاءة القيادية، التأثير المجتمعي، والوعي الثقافي. كما خضع المتقدمون لاختبارات عملية وإبداعية أبرزت توافقهم مع أهداف المبادرة وقيمها الجوهرية.
قال عمر عبدالله الفطيم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم:
"إن إطلاق مبادرة ’بناء الجسور: أصوات المستقبل‘ يجسد قيمنا في تمكين الأفراد وإتاحة الفرص الحقيقية أمام الشباب الإماراتي ليكونوا واجهة مشرفة للدولة على الساحة العالمية. فإضافةً إلى تعزيز الروابط التاريخية والاقتصادية مع اليابان، نستثمر من خلال هذه المبادرة في تكوين سفراء المستقبل الذين سيعكسون رسالة الإمارات القائمة على التقدم والتنوع والابتكار. ونؤمن أن تمكين هؤلاء الشباب بهذه التجارب سيسهم في صقل شخصياتهم القيادية وتوسيع آفاقهم ليكونوا قوة مؤثرة وداعمة لمسيرة الإمارات نحو المستقبل."
ومن جانبه، أكد سعادة مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة:
"إن مبادرة بناء الجسور تمثل رؤية الإمارات نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتبادل الثقافي، وتعكس التزامنا بدور الشباب في قيادة التغيير وتعزيز التواصل بين الشعوب. إننا نحرص على تمكين الكفاءات الوطنية الشابة وإشراكها في تجارب نوعية تكفل حضورا فاعلا للدولة في المنصات العالمية، بما يعزز من قيم الانفتاح والتسامح ويجسد مسيرة التعاون العريق بين الإمارات واليابان."
كما صرح سعادة أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، قائلاً:
"نفخر في مؤسسة الإمارات بأن نكون شركاء في هذه المبادرة التي تقدم للشباب فرصة فريدة لتجربة عالمية تسهم في تطوير مهاراتهم وتوسيع مداركهم. نحن واثقون أن هذه المشاركة ستعود بفوائد كبيرة على شخصياتهم المستقبلية، وستُسهم في صناعة قادة مبتكرين قادرين على التأثير الإيجابي محلياً وعالمياً."
سيسافر المشاركون ضمن ثلاث مجموعات خلال الفترة الممتدة من أغسطس حتى أكتوبر 2025، حيث سيخوضون أنشطة ثقافية وورشاً قيادية، إلى جانب زيارات موسعة لأجنحة "إكسبو 2025"، بما يتيح لهم التفاعل المباشر مع نظرائهم من مختلف أنحاء العالم، وتبادل الخبرات والتجارب، وبناء جسور تواصل مستدامة تعزز مكانة الإمارات كدولة رائدة على الصعيدين الثقافي والاقتصادي.
وبالتوازي مع هذه المبادرة، أطلقت الفطيم برنامجاً خاصاً للانتداب تحت مظلة حملة "70 عاماً للأمام"، بالتعاون مع جناح دولة الإمارات في المعرض. ويتيح البرنامج للمواهب الإماراتية الشابة من موظفي المجموعة المشاركة بشكل مباشر في الأنشطة والفعاليات التي ينظمها جناح الدولة في "إكسبو 2025 أوساكا"، وذلك خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر. وتأتي هذه الخطوة كترجمة عملية لالتزام الفطيم بتمكين موظفيها ومنحهم تجارب مهنية وثقافية تثري خبراتهم، وتعزز إسهامهم في تمثيل قيم الإمارات وإرثها العريق على الساحة العالمية.
تأتي مبادرة "بناء الجسور: أصوات المستقبل" كمنصة عملية تعكس تكامل الجهود الوطنية بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والثقافية في الدولة، وتجسد الدور الرائد للإمارات في إعداد جيل شاب واعٍ وقادر على بناء جسور التواصل الحضاري مع العالم. فهي لا تحتفي فقط بتاريخ الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات واليابان الممتد لسبعين عاماً، بل ترسم أيضاً ملامح مستقبل أكثر إشراقاً يقوم على التعاون والابتكار والانفتاح الثقافي المشترك.