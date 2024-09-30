جسر جديد على شارع الخيل يستوعب 3200 مركبة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم الاثنين، عن افتتاح جسر جديد على شارع الخيل الذي يربط بين تقاطع شارعي الخميلة وحصة، وذلك بهدف تخفيف حركة المرور باتجاه ديرة، والجسر، الذي يتكون من مسارين، يمكنه استيعاب 3200 مركبة في الساعة، كما تم إجراء تحسينات على الطرق السطحية الممتدة على مسافة 900 متر كجزء من المشروع.

وأوضحت الهيئة أن طول الجسر يبلغ 700 متر، ويهدف إلى "تحسين الحركة المرورية من قرية جميرا الدائرية إلى شارع الخيل باتجاه ديرة، بالإضافة إلى ربط المناطق السكنية والتطويرية لتحقيق كفاءة النقل".