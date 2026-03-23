جسر تجاري جديد بين الشارقة والسعودية لتدفق أسرع للشحن

أعلنت الموانئ السعودية عن جسر تجاري جديد يربط الشارقة في الإمارات العربية المتحدة بالمملكة العربية السعودية. تعد هذه خطوة مهمة نحو تكامل لوجستي أكبر وتحسين كفاءة حركة الشحن عبر الخليج، حيث تتعامل المنطقة مع التوترات الأمنية بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.
يهدف الممر إلى تبسيط تدفق البضائع بين الشارقة والدمام من خلال الاستفادة من شبكات النقل البري والبحري المتكاملة. ومن المتوقع أن يحسن الكفاءة التشغيلية عن طريق تقليل أوقات العبور وتعزيز التنسيق بين الموانئ ومراكز الخدمات اللوجستية الداخلية.
المبادرة هي شراكة بين الهيئة العامة للموانئ السعودية وشركة غلفتينر، وتهدف إلى تعزيز ترابط سلاسل الإمداد بين البلدين. تشمل القدرات التشغيلية للممر الاتصال المباشر بين الشارقة والدمام، وتكامل النقل متعدد الوسائط، وحركة الشحن عبر الحدود بشكل أسرع، وتوافق أوثق بين البوابات البحرية ومراكز التوزيع الداخلية.
تكمن القيمة المضافة للمبادرة في قدرتها على تعزيز كفاءة تدفق الشحن، وتحسين شبكات التوزيع، وزيادة الموثوقية في النقل بين الأسواق الإقليمية الرئيسية. ومن المتوقع أيضًا أن تدعم عمليات تجارية أكثر سلاسة للشركات التي تعتمد على طرق العبور الخليجية.
من منظور اقتصادي أوسع، يهدف الجسر التجاري إلى تعزيز الترابط التجاري بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مع دعم توسيع التجارة الإقليمية. ويتوقع المسؤولون أن يتيح الممر وصولاً أسرع إلى الأسواق ويحسن المرونة العامة لسلاسل الإمداد عبر القطاعات الرئيسية.