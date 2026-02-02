جسر"وين" يربط منتجع جزيرة المرجان بطريقين سريعين في الإمارات

وصل جسر بطول 548 مترًا يربط منتجع وين جزيرة المرجان بشبكة الطرق الرئيسية في الإمارات إلى ما يقرب من 50 بالمائة من الإنجاز، مما يمثل إنجازًا كبيرًا في البنية التحتية قبل الافتتاح المخطط للمنتجع في ربيع 2027.
سيربط جسر وين المنتجع، عبر بوليفارد وين، بطريقي E311 و E611 السريعين، مما يوفر وصولاً مباشرًا بين دبي والإمارات الشمالية. يسير البناء وفق الجدول الزمني المحدد لإنجازه في أواخر عام 2026، مع اكتمال أعمال الأساسات وتركيب تسعة من أصل 10 قواعد ركائز لأعمدة الجسر. تبلغ نسبة الإنجاز الإجمالية حاليًا 48 بالمائة.
تتواصل أعمال البناء في منتجع وين جزيرة المرجان الأوسع نطاقًا بشكل مطرد أيضًا. وصل البرج المميز للمشروع، الذي تم الانتهاء من هيكله في ديسمبر 2025، إلى ارتفاع 299 مترًا، مع اكتمال جميع أعمال الخرسانة الهيكلية حتى سقف الطابق 71. بدأت أعمال تركيب تاج السقف الفولاذي، بينما اكتملت أعمال الواجهة بنسبة 83 بالمائة، مع تركيب أكثر من 21,800 لوح.
اكتملت الأعمال الإنشائية لجميع وحدات الإقامة البالغ عددها 1,530 وحدة، بما في ذلك الغرف والأجنحة والمنازل الريفية وعقارات المارينا. يجري حاليًا العمل على التجهيزات الداخلية في جميع الوحدات، بالإضافة إلى الأعمال الميكانيكية والكهربائية.
تقترب الهياكل منخفضة الارتفاع في جميع أنحاء المنتجع من الاكتمال، حيث انتهت أعمال الخرسانة والصلب الإنشائي بنسبة 99 بالمائة. خلال الشهر الماضي، تم تشغيل أنظمة تكييف الهواء التي تخدم مناطق المكاتب في المنصة، مما سمح بالمضي قدمًا في أعمال التشطيبات النهائية.
بالتزامن مع أعمال البناء، أعلنت وين جزيرة المرجان عن واحة: مجتمع وين، وهو مشروع سكني للموظفين يقع بالقرب من جزيرة المرجان وبوليفارد وين. من المقرر افتتاحه في صيف 2026، وسيضم المشروع الذي تبلغ مساحته 26 فدانًا أكثر من 7,000 موظف عبر 15 مبنى سكنيًا.
يمتد منتجع وين جزيرة المرجان على مساحة تزيد عن 60 هكتارًا، وسيضم أكثر من 1500 وحدة إقامة، والعديد من أماكن تناول الطعام، ومرافق ترفيهية وصحية، ومساحات للفعاليات، ومسابح، وشاطئًا خاصًا، ومرسى للمياه العميقة، ومن المقرر افتتاح المنتجع في عام 2027.