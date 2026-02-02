جسر"وين" يربط منتجع جزيرة المرجان بطريقين سريعين في الإمارات

يمتد منتجع وين جزيرة المرجان على مساحة تزيد عن 60 هكتارًا، وسيضم أكثر من 1500 وحدة إقامة، والعديد من أماكن تناول الطعام، ومرافق ترفيهية وصحية، ومساحات للفعاليات، ومسابح، وشاطئًا خاصًا، ومرسى للمياه العميقة، ومن المقرر افتتاح المنتجع في عام 2027.