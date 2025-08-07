جزيرة "نايا" الفاخرة الجديدة في مياه دبي

تقع جزيرة نايا دبي قبالة ساحل جميرا وتتصل بشكل سلس بالطرق الرئيسية في دبي، وقد تم تصميمها كمشروع منتجع رئيسي يتشكل حول المساحات الخضراء المفتوحة والتضاريس الساحلية.

أعلنت شركة شمال القابضة للاستثمارات المتنوعة يوم الأربعاء عن إنشاء جزيرة فاخرة جديدة على مياه دبي، وذلك مع إطلاق جزيرة "نايا دبي".

يوفر تصميمه المعماري المنخفض إطلالات خلابة على معالم دبي الشهيرة، محاطًا بجمال البحر المفتوح. ويهدف إلى منح السكان والضيوف شعورًا بالخصوصية والتميز وجمال الطبيعة.

ستستضيف الجزيرة أول دار شيفال بلانك في المنطقة، والتي تضم مجموعة من الأجنحة والفيلات الخاصة، المصممة على طراز شيفال بلانك المميز والذي يجمع بين الفخامة المعاصرة والهادئة والعاطفية.

سيتم توفير عدد محدود من المساكن ذات العلامات التجارية الواقعة على شاطئ البحر وقطع الأراضي، ولكل منها إمكانية الوصول إلى الشاطئ الخاص.

وسيتمكن السكان أيضًا من الوصول إلى وسائل الراحة مثل تجارب تناول الطعام والسبا وعروض العافية والمرسى الخاص، من بين العديد من المرافق الأخرى.

مع بدء الأعمال الأولية الآن، من المتوقع أن تصبح جزيرة نايا دبي واحدة من أكثر العناوين الساحلية تميزًا في المنطقة.

