جراحة متقدمة في مستشفى زليخة تُنقذ حياة مريض من ثقب في القلب

نُقل مؤخراً إلى مستشفى زليخة في دبي مقيم في الإمارات في الخامسة والأربعين من عمره، يشكو من آلام في الصدر وضيق وصعوبة في التنفس. وبعد خضوعه لسلسلة من الفحوصات اللازمة لمعرفة سبب هذه الأعراض، تلقى عبد الواحد صدمة غير متوقعة، إذ كشفت نتائج الفحوصات عن إصابته بعيب في الحاجز الأذيني، أو ما يُعرف بـ"ثقب في القلب".