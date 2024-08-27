جراحة طارئة تنقذ حياة طفلة تعاني من حالة نادرة

يؤثر انسداد الأمعاء النادر للغاية على ما يقرب من 2.8 إلى 7.1 لكل مليون شخص سنوياً وينطوي على مخاطر كبيرة حيث تصل معدلات الوفيات إلى 40 في المائة. قال الدكتور سانديب: "الوقت هو جوهر الأمر". "إذا انتظرنا لفترة طويلة جداً، فقد يتسبب ذلك في تلف لا يمكن إصلاحه للأمعاء. إذا انقطع تدفق الدم لفترة طويلة جداً، فسيؤدي ذلك إلى "موت" هذا الجزء من الأمعاء. سيتعين علينا إزالة هذا الجزء وإعادة توجيه البراز حتى يمكن إزالته عبر معدة الطفل. يمكن أن يكون لهذا تأثير كبير على تعافي الطفل ونوعية حياته ".