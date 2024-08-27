جراحة طارئة تنقذ حياة طفلة تعاني من حالة نادرة
عندما اشتكت ابنته "ديفنا" البالغة من العمر 12 عاماً من آلام في المعدة في وقت سابق من هذا الشهر، اعتقد "أنوب" المقيم في دبي أنها حالة إمساك، وأعطاها بعض الأدوية. ولكن، عندما أصبح الألم سيئاً لدرجة أنها لم تتمكن من النوم، أدرك أن هناك شيئاً ليس على ما يرام.
وقال لصحيفة خليج تايمز : "كانت تبكي من الألم وتشكو من عدم قدرتها على إخراج البراز. وكانت تتقيأ أيضاً. أخذناها إلى عيادة قريبة، حيث طلب منا الطبيب نقلها بسرعة إلى المستشفى".
وفي مستشفى "أستر" بالشارقة، فحص الدكتور "سانديب تاندل"، أخصائي جراحة المناظير والجراحة العامة، الطفلة ولاحظ أنها غير قادرة على الاستلقاء على طاولة الفحص. وقال: "قالت إنها تعاني من آلام مبرحة، وعلمت على الفور أن المشكلة خطيرة، لذا أرسلتها لإجراء فحص بالأشعة المقطعية".
كان طبيب الأشعة المتخصص الدكتور محمد إلياس عاجزاً عن الكلام عندما رأى النتائج. وقال: "لم أصدق عيني. كان الطفل يعاني من حالة نادرة قد تهدد حياته تسمى انفتال الأعور، والتي تتسبب في التواء الأمعاء تماماً. لم أرَ قط طفلاً يعاني من هذه الحالة طوال مسيرتي المهنية التي استمرت 10 سنوات. اتصلت على الفور بزميلي طبيب الأشعة لتأكيد الصور".
يؤثر انسداد الأمعاء النادر للغاية على ما يقرب من 2.8 إلى 7.1 لكل مليون شخص سنوياً وينطوي على مخاطر كبيرة حيث تصل معدلات الوفيات إلى 40 في المائة. قال الدكتور سانديب: "الوقت هو جوهر الأمر". "إذا انتظرنا لفترة طويلة جداً، فقد يتسبب ذلك في تلف لا يمكن إصلاحه للأمعاء. إذا انقطع تدفق الدم لفترة طويلة جداً، فسيؤدي ذلك إلى "موت" هذا الجزء من الأمعاء. سيتعين علينا إزالة هذا الجزء وإعادة توجيه البراز حتى يمكن إزالته عبر معدة الطفل. يمكن أن يكون لهذا تأثير كبير على تعافي الطفل ونوعية حياته ".
عملية سريعة
بعد 20 دقيقة من إجراء فحص التصوير المقطعي المحوسب، تم نقل ديفنا إلى غرفة العمليات. وقال الدكتور سانديب: "عمل فريق المستشفى بأكمله معاً لتحقيق ذلك. تم تأجيل العمليات الجراحية الاختيارية، وأعطانا المختبر الأولوية بإصدار نتائج التحاليل، كما تم تجهيز غرفة العمليات على وجه السرعة".
وتضمنت الجراحة الطارئة، التي استغرقت نحو ساعتين و40 دقيقة، فك الجزء المصاب من الأمعاء وتثبيت الأعور على جدار البطن لمنع حدوث الالتواء في المستقبل.
ورغم أن الأطباء كانوا مستعدين للأسوأ، فإن التدخل في الوقت المناسب ساعد في منع حدوث مضاعفات خطيرة. وقال أنوب: "لقد أوضح لنا الطبيب أن العملية الجراحية قد تكون على عدة مراحل وأن البراز قد يحتاج إلى تصريفه من معدتها. ولكن بفضل الله تمكنا من اكتشاف المشكلة في الوقت المناسب وساعدها التدخل السريع من جانب الأطباء على التعافي بسرعة. وفي يوم الاثنين، عادت إلى المدرسة. وأنا ممتن للغاية لأنها عادت إلى حالتها الطبيعية بهذه السرعة".
التدخل الإلهي
وقال الدكتور محمد أنه شعر بوجود تدخل إلهي في حالة ديفنا. وقال: "عندما كنا نجري فحص الأشعة المقطعية، كانت الطفلة تعاني من آلام شديدة لدرجة أنها ظلت تتحرك. وللحصول على فحص دقيق، نحتاج إلى أن تكون المريضة ثابتة تماماً. وعندما رأينا الصورة، كان المكان الذي حدث فيه الالتواء واضحاً فقط. أما فوقه وأسفله، فقد كانت الصورة ضبابية تماماً بسبب الحركة. لقد بدا الأمر وكأنه معجزة حقاً. ولأن الصورة كانت واضحة للغاية، لم نضطر إلى إضاعة الوقت في إجراء فحص بالأشعة المقطعية مرة أخرى".
تتضمن هذه الحالة التواء الأعور، مما يؤدي إلى انسداد يمكن أن يقطع إمداد الدم إلى المنطقة المصابة، مما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم علاجها على الفور. غالباً ما تحاكي الأعراض مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى، مما يجعل التشخيص المبكر صعباً.
مثل الدكتور محمد، لم يسبق للدكتور سانديب أن رأى حالة من حالات الالتواء الأعوري لدى الأطفال خلال مسيرته المهنية. وقال: "الحالة نفسها نادرة ولم أر سوى مريض واحد مصاب بها خلال فترة عملي كطبيب. ومع ذلك، فهي نادرة للغاية لدى الأطفال. لذلك، عندما رأيت ديفنا لأول مرة، لم يكن هذا حتى في قائمة المراجعة الخاصة بي. وكان ذلك بفضل الدعم الكافي من قسم الأشعة الذي مكننا من تشخيص الحالة والتصرف بسرعة كبيرة".
وقال كان هذا أيضاً درساً مهماً للآباء بعدم تجاهل الألم الشديد لدى الأطفال. وقال: "عندما لا تتحسن الحالة خلال 24 ساعة، فإنها تتطلب عناية طبية، لا ينبغي تجاهلها".