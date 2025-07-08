جراحة دماغ نادرة تنقذ حياة بريطاني في دبي من ورم عدواني

خضع مواطن بريطاني يبلغ من العمر 68 عامًا في دبي بنجاح لعملية جراحية نادرة ومعقدة في الدماغ استغرقت تسع ساعات لإزالة ورم يهدد حياته كان قد غزا أجزاء عميقة من دماغه.
تم تشخيص حالة المريض، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، بـ"ورم الفراشة الدبقي" - وهو نوع نادر وعدواني من أورام المخ الذي ينتشر عبر نصفي المخ من خلال الجسم الثفني، وهو حزمة من الألياف العصبية التي تربط بين الجانبين.
بدأت مشاكله الصحية في أبريل 2025، عندما لاحظ ضعفًا في ساقه اليمنى وصعوبة في الوقوف. كما عانى من صعوبة في البلع وارتعاش لا إرادي في ذراعه اليسرى، وتفاقمت الأعراض خلال الأسابيع التالية. في النهاية، أصبح عاجزًا عن المشي أو رفع ذراعه اليمنى.
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في البداية، اشتبه الأطباء في وجود مشكلة في العمود الفقري بعد أن أظهرت الأشعة السينية والرنين المغناطيسي علامات تنكس في أسفل ظهره. ولكن مع تفاقم الأعراض، أُجريت له فحوصات إضافية، وكشفت فحوصات الدماغ عن وجود كتلة عميقة داخل دماغه.
تم إحالته إلى الدكتور جوبالاكريشنان سي في، استشاري جراحة الأعصاب في مستشفى ميدكير لجراحة العظام والعمود الفقري، والذي قاد العملية الجراحية عالية الخطورة.
باستخدام تقنية الملاحة العصبية المتقدمة، تمكن الدكتور غوبالاكريشنان وفريقه من الوصول إلى الورم عبر ممر ضيق في الفص الجبهي. كان الورم، الواقع على عمق حوالي ثلاثة سنتيمترات تحت السطح، رمادي اللون وطريًا جزئيًا، لكنه انتشر إلى مناطق حساسة، بما في ذلك الفص الجبهي الأيمن والحاجز الشفاف، وهو غشاء رقيق يقع بالقرب من مركز الدماغ، والذي توجب إزالته أيضًا. كما عُثر على العديد من الأوعية الدموية التالفة ومناطق من الأنسجة الميتة.
أظهرت الفحوصات أيضًا أن حدقتي عينيه كانتا متساويتين ومتفاعلتين مع الضوء، مع حركات عين كاملة ومترافقة. ووفقًا للطبيب، كان فحص العصب القحفي طبيعيًا، على الرغم من عدم إمكانية تقييم قاع العين. ووجد الأطباء أن المريض يعاني من ضعف في ذراعه اليمنى، وخاصة عند ثني وفرد المرفق وعند رفع الذراع جانبًا. قال الدكتور جوبالكريشنان: "كانت ساقه أكثر تأثرًا، وكانت قوته محدودة جدًا عند ثني ركبته اليمنى وضعفًا متوسطًا عند محاولة فردها". وأضاف أن ردود أفعاله كانت طبيعية، وحاسة اللمس لديه لم تتأثر في الغالب، ولم تكن هناك أي تشنجات عضلية غير عادية.
قال الدكتور غوبالاكريشنان: "يُعدّ علاج أورام الفراشة الدبقية من أكبر التحديات في جراحة الأعصاب. تنمو هذه الأورام بقوة في مناطق عميقة من الدماغ، ويمكن أن تُغيّر شخصية الشخص وسلوكه. هدفنا ليس إطالة العمر فحسب، بل الحفاظ على جودته أيضًا. بفضل الجراحة الدقيقة والعلاجات المتطورة، مثل حقول علاج الأورام والعلاج بشعاع البروتون، نتجاوز حدود الإمكانيات المتاحة."
أورام الفراشة الدبقية، أو أورام الأرومة الدبقية، من أكثر أورام الدماغ عدوانية. يمكن أن تسبب أعراضًا حادة كالصداع، وتغيرات في الشخصية، ونوبات صرع، ومشاكل في الذاكرة أو الحركة. يشمل العلاج القياسي عادةً الجراحة، يليها العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي.
يتراوح متوسط مدة البقاء على قيد الحياة بعد التشخيص بين 10 و15 شهرًا، إلا أن النتائج تعتمد على العمر، والصحة العامة، وحجم الورم الذي يمكن استئصاله، وبعض العلامات الجينية. وتُقدم أساليب جديدة، مثل العلاج المناعي والعلاجات الموجهة، أملًا جديدًا.
في حديثه عن رحلته، قال المريض إن تلقي هذا التشخيص كان أمرًا صعبًا في البداية. "لكنني وجدت قوة لم أكن أعلم بوجودها. بفضل رعاية وتشجيع فريقي الطبي وأحبائي، ما زلت متفائلًا وأركز على عيش كل يوم بهدف وامتنان."