جراحة دماغ نادرة تنقذ حياة بريطاني في دبي من ورم عدواني

خضع مواطن بريطاني يبلغ من العمر 68 عامًا في دبي بنجاح لعملية جراحية نادرة ومعقدة في الدماغ استغرقت تسع ساعات لإزالة ورم يهدد حياته كان قد غزا أجزاء عميقة من دماغه.

تم تشخيص حالة المريض، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، بـ"ورم الفراشة الدبقي" - وهو نوع نادر وعدواني من أورام المخ الذي ينتشر عبر نصفي المخ من خلال الجسم الثفني، وهو حزمة من الألياف العصبية التي تربط بين الجانبين.

بدأت مشاكله الصحية في أبريل 2025، عندما لاحظ ضعفًا في ساقه اليمنى وصعوبة في الوقوف. كما عانى من صعوبة في البلع وارتعاش لا إرادي في ذراعه اليسرى، وتفاقمت الأعراض خلال الأسابيع التالية. في النهاية، أصبح عاجزًا عن المشي أو رفع ذراعه اليمنى.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

في البداية، اشتبه الأطباء في وجود مشكلة في العمود الفقري بعد أن أظهرت الأشعة السينية والرنين المغناطيسي علامات تنكس في أسفل ظهره. ولكن مع تفاقم الأعراض، أُجريت له فحوصات إضافية، وكشفت فحوصات الدماغ عن وجود كتلة عميقة داخل دماغه.

تم إحالته إلى الدكتور جوبالاكريشنان سي في، استشاري جراحة الأعصاب في مستشفى ميدكير لجراحة العظام والعمود الفقري، والذي قاد العملية الجراحية عالية الخطورة.

باستخدام تقنية الملاحة العصبية المتقدمة، تمكن الدكتور غوبالاكريشنان وفريقه من الوصول إلى الورم عبر ممر ضيق في الفص الجبهي. كان الورم، الواقع على عمق حوالي ثلاثة سنتيمترات تحت السطح، رمادي اللون وطريًا جزئيًا، لكنه انتشر إلى مناطق حساسة، بما في ذلك الفص الجبهي الأيمن والحاجز الشفاف، وهو غشاء رقيق يقع بالقرب من مركز الدماغ، والذي توجب إزالته أيضًا. كما عُثر على العديد من الأوعية الدموية التالفة ومناطق من الأنسجة الميتة.