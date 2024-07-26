جراحة بأبوظبي تمنح كينية فرصة جديدة للحياة والأمومة
قبل وصولها إلى الإمارات قادمة من كينيا لإجراء عملية جراحية غيرت حياتها، عانت السائحة العلاجية "سارة و" لسنوات من آلام شديدة في البطن، والعديد من حالات التشخيص الخاطئ تليها آمال متبددة في الحمل. كما تسببت حالتها أيضاً في عدم قدرتها على العمل والأنشطة التي تحبها في كثير من الأحيان.
بالنسبة للفتاة البالغة من العمر 34 عاماً، بدأ النضال في سنوات مراهقتها عندما كانت تعاني من آلام في البطن، وتعب، وتقلبات مزاجية أثناء الدورة الشهرية كل شهر. لم تكن على علم، بل لم يتم تشخيص إصابتها، بمرض بطانة الرحم، وهي حالة مؤلمة تتميز بالنمو غير الطبيعي لخلايا بطانة الرحم خارج الرحم والتي تؤثر على واحدة تقريباً من كل 10 نساء على مستوى العالم.
غالباً ما تمر أعراض التهاب بطانة الرحم دون أن يلاحظها أحد أو يتم تجاهلها على أنها انزعاج الدورة الشهرية "الطبيعي".وبسبب الألم المزمن، تغيبت سارة عن العمل لعدة أيام وحتى عن الأنشطة مثل السباحة والرقص. وتقول: "لقد أبطأ التهاب بطانة الرحم حياتي بشكل كبير"، وبعد ذلك، عندما تزوجت سارة منذ سبع سنوات، لم تكن قادرة على الحمل.
ومع ذلك، فقد رأت بصيص أمل عندما تواصلت مع البروفيسور "هوراس رومان"، جراح بطانة الرحم، وفريقه في أبوظبي. قررت السفر إلى عاصمة الإمارات حيث تم تشخيص إصابتها أخيراً بالمرحلة الرابعة من التهاب بطانة الرحم.
ووصف البروفيسور رومان حالة سارة بأنها "خطيرة" و"تخترق أعضاء متعددة". وقال الطبيب في مدينة برجيل الطبية: "كانت المريضة تعاني من حالة خطيرة للغاية من التهاب بطانة الرحم أثرت على المستقيم والقولون السيني، مما تسبب في انسداد جزئي، كما أصاب المبيضين وقناتي فالوب والسرة، مما أدى إلى تجمد الحوض". (بي إم سي) في أبوظبي.
وقام البروفيسور رومان، مع زملائه الدكتور راجيف بول جوي تشيريانكانداث، استشاري أمراض النساء والتوليد، والدكتور علي أيوب فاليافيتيل، استشاري ورئيس جراحة الجهاز الهضمي، بوضع خطة علاجية شاملة مصممة لإزالة آفات بطانة الرحم الواسعة التي تؤثر على أعضاء ساره.
إجراء منظار البطن المتقدم
وباستخدام أحدث التقنيات، بما في ذلك روبوت دافنشي، أجرى الفريق الجراحي إجراءً دقيقاً لمدة أربع ساعات ونصف لعلاج سارة.
قال البروفيسور رومان: "كانت الجراحة واسعة النطاق، ولكنها الأكثر نجاحاً. لقد قمنا بإزالة الأنسجة المصابة من الأعضاء. ستكون قادرة على أن تعيش حياة طبيعية وقد زادت احتمالية الحمل بشكل طبيعي إلى حد معقول".
من جانبها تقول سارة: “أنصح كل من تعاني من التهاب بطانة الرحم ألا تستسلم وتفترض أن الحياة يجب أن تكون هكذا”.
وهي تنسب الفضل إلى زوجها ستيفن لكونه داعمها خلال معركتها مع التهاب بطانة الرحم والعقم.
"لقد كان زوجي بمثابة الوقود لي في السنوات القليلة الماضية. لقد شعر بألمي، وأمسك بيدي، وحتى غاب عن العمل لرعايتي خلال أيامي السيئة. وقالت: "أنا محظوظة بوجوده معي"، مضيفة أنها وجدت أيضاً القوة في الصلاة.
حياة أفضل في المستقبل
بعد الجراحة، ومع الأمل الجديد ودعم زوجها والفريق الطبي، تتطلع سارة إلى حياة خالية من الألم وإمكانية الأمومة.
وفي طريق التعافي الآن، قالت المواطنة الكينية: "الآن بعد أن خضعت لعملية جراحية، آمل أن أعيش حياة طبيعية بدون ألم، والأهم من ذلك كله، إن شاء الله، أن أكون أماً".
أعراض التهاب بطانة الرحم
قالت الدكتورة "مونيكا تشاولا"، استشارية أمراض الغدد الصماء التناسلية والعقم (IVF) من مركز HealthPlus للخصوبة التابع لـ M42، إن التهاب بطانة الرحم يظهر من خلال أعراض مختلفة، بما في ذلك آلام الحوض، ونزيف الحيض الشديد، والتعب، ومشاكل الجهاز الهضمي، ويمكن أن يكون التمييز بينه وبين آلام الدورة الشهرية النموذجية أمراً صعباً، ولكن شدة الألم ومدته وتوقيته غالباً ما تكون بمثابة عوامل محددة.
وأضافت :"أحد المفاهيم الخاطئة الشائعة هو أن التهاب بطانة الرحم هو مجرد تقلصات الدورة الشهرية الشديدة. ومع ذلك، فهي حالة مزمنة تتطلب عناية طبية. وأضاف الدكتور تشاولا أن رفع مستوى الوعي حول انتشاره وأعراضه وتأثيره على الخصوبة أمر بالغ الأهمية لضمان التشخيص والتدخل في الوقت المناسب.