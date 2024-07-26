جراحة بأبوظبي تمنح كينية فرصة جديدة للحياة والأمومة

ومع ذلك، فقد رأت بصيص أمل عندما تواصلت مع البروفيسور "هوراس رومان"، جراح بطانة الرحم، وفريقه في أبوظبي. قررت السفر إلى عاصمة الإمارات حيث تم تشخيص إصابتها أخيراً بالمرحلة الرابعة من التهاب بطانة الرحم.

ووصف البروفيسور رومان حالة سارة بأنها "خطيرة" و"تخترق أعضاء متعددة". وقال الطبيب في مدينة برجيل الطبية: "كانت المريضة تعاني من حالة خطيرة للغاية من التهاب بطانة الرحم أثرت على المستقيم والقولون السيني، مما تسبب في انسداد جزئي، كما أصاب المبيضين وقناتي فالوب والسرة، مما أدى إلى تجمد الحوض". (بي إم سي) في أبوظبي.