جراحات من 9 ساعات لإنقاذ حياة مصاب بحادث في أبوظبي
نجا رجل ثلاثيني من الموت بعد تعرضه لإصابات بالغة في حادث سير مروع بأبوظبي.
وتم نقل المريض إلى مستشفى مدينة زايد بعد الحادث المأساوي، حيث كافح الأطباء لمدة تسع ساعات لإنقاذ حياته حيث كان يعاني من إصابة خطيرة في الرأس.
وبدأت العملية في الساعة 10.30 مساءً واستمرت حتى الساعة 7.30 من صباح اليوم التالي، حيث قدم فريق من الخبراء الرعاية التخديرية.
وتم إدخاله في البداية إلى العناية المركزة، حيث عمل الأطباء بقيادة الدكتور مصطفى الشحات، أخصائي طب الطوارئ، بشكل أساسي على التحكم في مستويات الأكسجين لديه وإعادة تنفسه إلى وضعه الطبيعي. تضمن ذلك أيضاً التأكد من ثبات ضغط دمه وتدفقه.
وبعد ذلك تم نقله إلى غرفة العمليات حيث قام فريق جراحة المخ والأعصاب بقيادة الدكتور محمد محمود خنشور الطبيب المتخصص بإجراء عملية جراحية له، وتضمنت العملية إزالة العظمة الأمامية من الجمجمة لحماية المخ من الشظايا الناتجة عن الحادث.
وبعد نجاح العملية، خضع لعملية جراحية في الوجه والفكين لإصلاح الكسور التي أصيب بها حول عينيه، وتحديداً في الجبهة وعظام الخدين.
تم إجراء هذه الجراحة تحت رعاية الدكتور زكريا أحمد محمد، الطبيب المتخصص، وكان لا بد من إجرائها لمنع أي مضاعفات مثل تلف الأعصاب أو العدوى أو التشوه الدائم.