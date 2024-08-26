جراحات من 9 ساعات لإنقاذ حياة مصاب بحادث في أبوظبي

نجا رجل ثلاثيني من الموت بعد تعرضه لإصابات بالغة في حادث سير مروع بأبوظبي.

وتم نقل المريض إلى مستشفى مدينة زايد بعد الحادث المأساوي، حيث كافح الأطباء لمدة تسع ساعات لإنقاذ حياته حيث كان يعاني من إصابة خطيرة في الرأس.

وبدأت العملية في الساعة 10.30 مساءً واستمرت حتى الساعة 7.30 من صباح اليوم التالي، حيث قدم فريق من الخبراء الرعاية التخديرية.