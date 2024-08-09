جراحات تصحيحية تعيد الحياة لمواطن بعد معاناة طويلة

كان محمد يعاني من حالة الركبة المتلاصقة، وهي حالة تتلامس فيها الركبتان لكن الكاحلين يظلان منفصلين. وأضاف الدكتور أوغلو: "كان هناك تشوهات في كل من عظام الفخذ وعظام الساق. وعلى الرغم من خضوعه لعملية جراحية بسيطة قبل بضع سنوات لتحسين المحاذاة مع النمو، إلا أنها لم تنجح. ولسوء الحظ، أدت إلى حالة خطيرة تسمى انزلاق مشاش رأس الفخذ، مما تسبب في تشوه كبير في الوركين. كما تسبب في الألم والتصلب".