جدارية حتا الرخامية تكرم الآباء المؤسسين بمليون قطعة فسيفساء

وتم تنفيذ مشروع الفن العام بقيادة الفنان الروسي "سيرجي كورباسوف"، وبدعم من أكثر من 100 حرفي محلي ودولي من مختلف أنحاء العالم. وقد عملوا لأكثر من أربعة أشهر على صناعة الفسيفساء يدوياً باستخدام 1.2 مليون قطعة فردية، يبلغ قياس كل منها 5 × 5 سم، في عرض رائع للتميز الفني.