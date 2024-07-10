جداريات "هند" تزين محطات الحافلات: رحلة فنية ملهمة

أحدثت هذه المرأة الإماراتية المعروفة باسم "فن هـ"، ضجة في عالم الفن من خلال لوحاتها الجدارية الجذابة التي تزين الأماكن العامة في جميع أنحاء الإمارات بما في ذلك محطات الحافلات. كانت هند تطمح في الأصل إلى دراسة الفنون الجميلة، إلا أنّ موهبة هند المبكرة في الرسم قادتها إلى التخصص في التصميم الجرافيكي في الجامعة، وهو المجال الذي تعتقد أنه يكمل مواهبها الفنية.