جداريات "هند" تزين محطات الحافلات: رحلة فنية ملهمة
أحدثت هذه المرأة الإماراتية المعروفة باسم "فن هـ"، ضجة في عالم الفن من خلال لوحاتها الجدارية الجذابة التي تزين الأماكن العامة في جميع أنحاء الإمارات بما في ذلك محطات الحافلات. كانت هند تطمح في الأصل إلى دراسة الفنون الجميلة، إلا أنّ موهبة هند المبكرة في الرسم قادتها إلى التخصص في التصميم الجرافيكي في الجامعة، وهو المجال الذي تعتقد أنه يكمل مواهبها الفنية.
وقالت هند في حوار مع صحيفة خليج تايمز : "لاحظت حبي للرسم في سن مبكرة، كنت متأثرة بشغف والدتي بالفن، وهي التي تنحدر من عائلة تقدر الفنون".
بدأت رحلتها في الجداريات وحازت على التقدير في وقت مبكر. وقالت هند: "أول مشروع جداري لي كان بأمر من الشيخ الراحل هزاع بن سلطان آل نهيان، حيث تم اختياري من بين الفنانين الإماراتيين لتزيين مدينة السمحة". واستمرت هند في المثابرة على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19. لقد رفضت طلبات تقديم أعمالها إلكترونياً وترك رسمها على الجدران للآخرين، وبدلاً من ذلك قامت شخصياً برسم خمس لوحات جدارية.
وتتضمن لوحاتها الجدارية رموزاً وصوراً وزخارف ذات أهمية ثقافية تحمل معنى عميقاً في دولة الإمارات العربية المتحدة - من الكثبان الرملية الذهبية المتموجة إلى الحياة البدوية البسيطة.
عندما عبّرت هند عن تفاؤلها بمشروعها المفضل، أعربت عن حماسها لتعاونها مع بلدية أبوظبي، حيث رسمت على مظلات محطات الحافلات. وعلقت قائلة: "كان دعم الفريق ومتعة العمل على مثل هذه الارتفاعات في الأماكن العامة أمراً مبهجاً حقاً".
ومع ذلك، تعترف هند بأنّ الفن الجداري يطرح مجموعة من التحديات الخاصة به. وأوضحت: "تكمن الصعوبة غالباً في الطلاء على أسطح كبيرة جداً باستخدام المصاعد الكهربائية والتأكد من الالتزام بالقياسات الدقيقة للرسم بدقة".
وعندما سُئلت عن المدة التي يستغرقها رسم لوحة جدارية، أوضحت أنّ الإطار الزمني يعتمد على الحجم وكمية العمل والتفاصيل الموجودة في اللوحة. وذكرت أن ذلك يعتمد أيضاً على مزاج الفنان. على سبيل المثال، استغرق مشروعها الكبير في السمحة أقل من شهر بقليل، بينما استغرقت اللوحة الجدارية في مركز الإنقاذ التابع لشرطة دبي أسبوعين.
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف هند إلى أن تصبح فنانة جداريات معتمدة لدى الجهات الحكومية، وتطمح إلى تأسيس شركتها الخاصة المتخصصة في الجداريات والفنون الجميلة.
لقد اكتسبت التقدير بفضل مرونتها وتفانيها، كما تم الثناء على التزامها الثابت خلال المشاريع الصعبة. تستذكر هند قائلة: "واجهت تحديات لا تُنسى، مثل الرسم في حرارة الصيف الحارقة مع ارتداء الكمامة وتعقيم الأدوات باستمرار بسبب مخاوف الوباء".
وقالت هند أنّ مجالها هو شغفها وهي تحبه كثيراً. وأضافت: "في بعض الأحيان، حتى الحرارة لا تبدو وكأنها تحدي، لأنني ولحسن الحظ أستمتع بما أفعله كثيراً". تحاول هند أخذ فترات راحة في أماكن مكيفة، وعادة ما تختار العمل في المساء، رغم أنها تحتاج في كثير من الأحيان إلى ضوء النهار لرؤية التفاصيل في لوحاتها.