جبل حفيت يحتضن 10 آلاف مشارك في احتفالات العيد الوطني

كما تم عرض الحفل الرسمي لعيد الاتحاد على الهواء مباشرة في دور السينما في مختلف أنحاء الإمارات، بما في ذلك فوكس، ونوفو، وريل، وروكسي، وسينما سيتي، وستار، ورويال، وأوسكار، وسينماكس. ويمكن للمقيمين متابعة البث المباشر على القنوات التلفزيونية المحلية، ويوتيوب، والموقع الإلكتروني الرسمي للحدث.