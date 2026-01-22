«جبل جيس عند الصفر».. الإمارات في أبرد صباحات الشتاء

قد ترغب في ارتداء ملابس ثقيلة إذا كنت تنوي الخروج اليوم؛ حيث شهدت دولة الإمارات درجات حرارة منخفضة وصلت إلى 0.2 درجة مئوية في جبل جيس في وقت مبكر من صباح اليوم.

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن أدنى درجة حرارة سجلت اليوم كانت 0.2 درجة مئوية في تمام الساعة 5:45 صباحاً.

وتشهد الإمارات انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة مع مرورها بأبرد أيام الشتاء في هذا الموسم. وكانت إدارة الأرصاد الجوية في البلاد قد أكدت في وقت سابق أن موجة برد ستؤثر على الدولة خلال النصف الثاني من شهر يناير.

