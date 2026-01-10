"جبر الخواطر" في دبي.. محاسبة فلبينية تودع مرارة الفقر بـ 30 مليون درهم

بالنسبة للعديد من الوافدين المجتهدين، الذين يأتون إلى دولة الإمارات ومعهم حقيبة مليئة بالأحلام، يمثل مبلغ 30 مليون درهم رقماً يفوق الخيال.

آن لي غايونغان، هي واحدة من هؤلاء الوافدين من الفلبين، التي فازت بـ 30 مليون درهم في سحب "بيج تيكيت" بعد ثلاثة أيام فقط من بداية العام الجديد.

وفي حديثها لصحيفة "خليج تايمز" في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت غايونغان إنها صلت ليكون هذا العام عاماً مباركاً - لتستجاب صلواتها في غضون أيام قليلة. وقالت: "إذا كان الشيء مقدراً لك، فسيأتي إليك"، مؤكدة كيف أنها تضع عائلتها في المقام الأول بصفتها المعيلة لهم.

"معاناة" في الطفولة

تحدثت غايونغان، وهي واحدة من ستة أشقاء، إلى "بيج تيكيت" بعد أيام من تلقيها مكالمة الفوز، مسترجعة ذكريات طفولتها الصعبة. وبما أنها كانت أول طفل في العائلة يتخرج من الجامعة، قالت غايونغان إنها كانت ترغب في إجراء امتحان "البورد" (الامتحان المهني) لمساعدتها في مسيرتها المهنية كمحاسبة. ومع ذلك، عندما ذهبت لتطلب ذلك من والدتها، أُخبرت آن أنه لا توجد "ميزانية كافية".

وقالت آن لي غايونغان وهي تمسح دموعها: "نحن من عائلة فقيرة". كما استذكرت "معاناة" والدتها التي كانت تكدح كبائعة متجولة على الرصيف، محاولة بيع أي مادة رائجة تقع في يدها - سواء كانت فاكهة أو أسماكاً أو غير ذلك.

وبينما يستأجر العديد من الوافدين في الإمارات منازل هنا، تقول غايونغان إن عائلتها كانت تعيش في منازل مستأجرة في الفلبين أيضاً، حيث قالت: "لم نكن نملك منزلاً". والآن، تعهدت برد الجميل لعائلتها بصفتها المعيلة، مشيرة إلى أن الأشقاء يساعدون بعضهم البعض دائماً.