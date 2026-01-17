جبال الإمارات: استمتع بالقمة.. واحترم المخاطر

أخطاء يمكن تجنبها

وأشار البلوشي إلى أن العديد من حوادث المبتدئين تنبع من أخطاء يمكن تجنبها، مثل المشي بسرعة كبيرة، أو الفشل في مراقبة موضع القدم، أو استخدام الهواتف المحمولة أثناء المشي، أو تجاهل الأحوال الجوية. ويشكل المطر خطراً خاصاً في المناطق الجبلية والوديان، حيث يمكن أن تتشكل الفيضانات المفاجئة بغتة. وأضاف أن المشي وحيداً يعد من أخطر المخاطر وقد أدى إلى حوادث مميتة في المنطقة.

وفي استذكار لمأساة شخصية عميقة، تحدث البلوشي عن فقدان اثنين من أصدقائه المقربين أثناء ممارسة الهايكنج في سلطنة عمان بعد أن حوصروا في ظروف مطرية قاسية. ورغم أنهما كانا متنزهين ذوي خبرة، إلا أن هطول الأمطار في المناطق المحيطة تسبب في تدفق المياه بشكل غير متوقع عبر الوادي الذي كانا يعبرانه.

وقال واصفاً الحادثة بأنها درس مؤلم في احترام تقلبات الطبيعة: "قد لا يكون المطر مرئياً في المكان الذي تقف فيه، ولكنه قد يهطل بغزارة في مكان قريب ويغرق الوديان في غضون دقائق". وحث المبتدئين على مراقبة توقعات الطقس الرسمية بدقة وتجنب المشي الجبلي خلال الظروف غير المستقرة، مؤكداً أن "الهايكنج يجب أن يكون استكشافاً واتصالاً مع الطبيعة، ولكن يجب أن يسترشد دائماً بالمسؤولية واحترام السلامة".

واتساقاً مع هذه التحذيرات، قال أحمد عيسى المنصوري، قائد فريق "مغامرة مع الطبيعة"، إن على المبتدئين بناء لياقتهم ومعرفتهم تدريجياً قبل محاولة القيام برحلتهم الأولى. ويمكن أن يساعد المشي أو الجري المنتظم في تطوير قوة التحمل الأساسية، بينما توفر مشاهدة فيديوهات الهايكنج ومتابعة المرشدين ذوي الخبرة عبر الإنترنت نظرة ثاقبة لظروف المسارات وتوقعاتها.

وعند تقييم الجاهزية البدنية، قال المنصوري إن المرشدين ينظرون إلى عوامل مثل وزن الجسم بالنسبة للطول، وطريقة التنفس أثناء الإحماء، وما إذا كان المشاركون يمارسون الرياضة بانتظام. وأضاف: "غالباً ما يتضح مستوى لياقة الشخص خلال أول 200 متر". لهذا السبب، يتم دائماً اختبار المتنزهين لأول مرة في مسارات سهلة قبل الانتقال إلى مسارات أكثر صعوبة.

وتذكر المنصوري عدة حوادث لمتنزهين مبتدئين قدموا معلومات مضللة عن لياقتهم أو خبرتهم للانضمام للرحلات، لينتهي بهم الأمر بالمعاناة من تشنج العضلات، أو ضيق التنفس، أو الدوار، أو القيء. ووصل آخرون وهم يرتدون الجينز أو أحذية رياضية عادية، مما أدى إلى تكرار الانزلاقات والسقوط والإصابات.