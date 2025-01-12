"جان روز" على ارتفاع 700 قدم بين أبراج دبي
كان ممارس رياضة المشي على الحبل جان روز، الذي سار وحتى علق رأسًا على عقب على خط طوله 100 متر على ارتفاع يزيد عن 700 قدم بين أبراج جميرا الإماراتية الشهيرة، يشعر بالقلق قبل مغامرته.
وفي ظهر يوم السبت، قام الإستوني بالسير بين ناطحات السحاب في دبي. وقال لصحيفة خليج تايمز بعد هذه الحيلة: "أثناء قيامي بالسير في الظهيرة، شعرت بالقلق قليلاً، وكأن ضربات قلبي تكون أسرع قبل الصعود على المسرح".
"كان الأمر صعبًا بعض الشيء لأن المباني تبدو جميلة، ولكن نظرًا لاختلاف ارتفاعاتها، كان من الصعب العثور على المكان المثالي للرسو. كما كان المشي شاقًا بسبب وجود فارق يبلغ حوالي 5 أمتار بين النقطتين."
حقق جان، بطل العالم ثلاث مرات، العديد من الأرقام القياسية العالمية والأولى في العالم في هذه الرياضة. في العام الماضي، سار رياضي ريد بول مسافة 3.6 كيلومترًا فوق مضيق ميسينا، وهو مسطح مائي يمتد بين جزيرة صقلية والبر الرئيسي لإيطاليا، على حبل مشدود يبلغ سمكه 1.9 سم.
المشي على الخط
سار جان عبر الأبراج في دبي ثلاث مرات يوم السبت. وقال: "لقد قمت بجولة تجريبية عند شروق الشمس، ثم قمت بالجولة الرئيسية خلال الظهيرة مع الجمهور. وسرت أيضًا في المساء عند غروب الشمس، وكان ذلك جميلًا. على ارتفاع 734 قدمًا، تتغير الديناميكيات ويصبح الخط مهتزًا. كان علي أن أكون حذرًا في كل خطوة".
قام بالعديد من الحيل أثناء المشي، بل حتى استلقى على الحبل. وبينما كان يقفز ثم يتدلى رأسًا على عقب على الحبل، كانت هناك صيحة استهجان جماعية من الجمهور. وقال: "هذا ما يريد الناس رؤيته. إنهم يريدون الشعور بالعواطف. لذا، حصلت على مشية صعبة بينما كنت أستمتع بنفسي والجمهور. لقد حصلنا على موقف مربح للجانبين".
- شاهد كيف يقوم بهذه الحركة أدناه:
وقال إن أحد أصعب الأمور التي يواجهها هو الحفاظ على هدوء الجسم والعقل. "يتطلب هذا التوازن ووقت رد الفعل والهدوء العقلي والجسدي. على سبيل المثال، عندما أرى الخط يهتز بسبب الرياح. ثم تتشنج ساقاي لأنني أرى ما يحدث. لذا، فإن المدخلات البصرية تخلق هذا التوتر الجسدي، مما يجعل ساقي أكثر اهتزازًا. لذلك يجب أن أكسر هذه الدورة."
- وهنا فيديو آخر:
وقال إنه تمكن من السيطرة على الموقف بالتوقف. وأضاف: "أولاً، أتنفس ثم أتوقف عن المشي. وأسترخي العضلات بالتنفس. ولا أتخذ الخطوة التالية إلا عندما أعلم أنها اللحظة المناسبة. وكل خطوة لابد أن تكون مثالية تقريباً. وخاصة إذا كانت الرياح قوية، فيتعين علي أن أكون مستعداً تماماً".
ترك وظيفته في دبي
كما يعد جان أول رياضي وأوحد من قام بأداء قفزة خلفية مزدوجة على الحبل، وهو إنجاز قال إنه استغرق ست سنوات من العمل الشاق لإتقانه. ولكي يتمكن من تحقيق ذلك، استقال من وظيفته في دبي وعاد إلى وطنه للتدرب.
"في عام 2016، كنت أعمل في La Perle، ولم أتمكن من ممارسة الحركات الخطيرة لأنني كنت أقوم بالعرض"، كما قال. "السبب الرئيسي الذي جعلني أغادر وأعود إلى المنزل هو ممارسة الحركات الخطيرة".
وعلى مدى العامين التاليين، مارس القفزة في كل مكان ممكن، بما في ذلك الغابات وفوق الجليد. وبعد ما يقرب من 60 محاولة، نجح في القفزة خلال جلسة تدريب في وقت متأخر من الليل في مدرسته القديمة. يتذكر: "كنت خائفًا للغاية أثناء القيادة عائدًا إلى المنزل لأنني كنت أقود سيارتي عبر غابة. كنت قلقًا من التعرض لحادث وتدمير لقطات القفزة. كانت تلك أبطأ حركة قمت بها على الإطلاق".