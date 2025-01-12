"جان روز" على ارتفاع 700 قدم بين أبراج دبي

وعلى مدى العامين التاليين، مارس القفزة في كل مكان ممكن، بما في ذلك الغابات وفوق الجليد. وبعد ما يقرب من 60 محاولة، نجح في القفزة خلال جلسة تدريب في وقت متأخر من الليل في مدرسته القديمة. يتذكر: "كنت خائفًا للغاية أثناء القيادة عائدًا إلى المنزل لأنني كنت أقود سيارتي عبر غابة. كنت قلقًا من التعرض لحادث وتدمير لقطات القفزة. كانت تلك أبطأ حركة قمت بها على الإطلاق".