جامع الشيخ زايد الكبير وجهة ثقافيه وترفيهيه خلال العيد

كما يقدم الجامع تجربة "ضياء" وهي تجربة غامرة بتقنية 360 درجة توظف الصوت والضوء لتأخذ الزائر في رحلة حسية تبدأ من الفضاء المضيء بالنجوم، مروراً بطبيعة دولة الإمارات وتضاريسها المتنوعة، وصولاً إلى التفاصيل المعمارية الفريدة للجامع، الذي أسسه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ليكون منارة للتسامح والتعايش والتقاء الثقافات.

وتتضمن الفعاليات أيضاً جولات "سُرى" الليلية التي تمتد من الساعة 10 مساءً حتى 9 صباحاً، ضمن تجربة زيارة مستمرة على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد، إلى جانب توفير محتوى «الدليل» بـ14 لغة، ما يعزز تجربة الزوار من مختلف الجنسيات.