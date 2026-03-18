جامع الشيخ زايد الكبير وجهة ثقافيه وترفيهيه خلال العيد

يحتفل جامع الشيخ زايد الكبير خلال عطلة عيد الفطر 2026 بتجربة ثقافية وروحانية استثنائية حيث يتيح للزوار الاستمتاع ببرامج متنوعة تجمع بين المعرفة والتفاعل في أجواء تعكس قيم التسامح والانفتاح الثقافي. وتشمل هذه التجربة دخولاً مجانياً إلى متحف "نور وسلام" الذي يقدم رحلة معرفية متكاملة تسلط الضوء على مفاهيم الإيمان والتعايش من خلال محتوى تفاعلي ومقتنيات وأعمال فنية تعكس ثراء الحضارة الإسلامية وتواصلها مع مختلف حضارات العالم.
كما يقدم الجامع تجربة "ضياء" وهي تجربة غامرة بتقنية 360 درجة توظف الصوت والضوء لتأخذ الزائر في رحلة حسية تبدأ من الفضاء المضيء بالنجوم، مروراً بطبيعة دولة الإمارات وتضاريسها المتنوعة، وصولاً إلى التفاصيل المعمارية الفريدة للجامع، الذي أسسه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ليكون منارة للتسامح والتعايش والتقاء الثقافات.
وتتضمن الفعاليات أيضاً جولات "سُرى" الليلية التي تمتد من الساعة 10 مساءً حتى 9 صباحاً، ضمن تجربة زيارة مستمرة على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد، إلى جانب توفير محتوى «الدليل» بـ14 لغة، ما يعزز تجربة الزوار من مختلف الجنسيات.
كما يحتضن الجامع سوقاً مصاحباً يضم 22 كشكاً متنوعاً يقدم خيارات من المأكولات والحلويات والمشروبات، إلى جانب منتجات تراثية وتجارب تفاعلية تعكس روح العيد، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بأجواء احتفالية متكاملة تجمع بين النكهات المحلية والعالمية، إضافة إلى عروض حية خفيفة وأنشطة عائلية تعزز من تجربة الزيارة.
و يوفر الجامع «المطلّ» بإطلالته المميزة وممشى رياضياً يتيح للزوار الاستمتاع بالأجواء الخارجية، إلى جانب خدمات النقل عبر السيارات الكهربائية ونقاط تصوير مخصصة لالتقاط أجمل اللحظات، في تجربة تجمع بين البعد الثقافي والإنساني والترفيهي في آن واحد.