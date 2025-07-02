جامعتان دوليتان ومعهد هندي يفتتحون فروعاً لهم في دبي

دبي: 3 جامعات دولية، منها IIMA الهندية، تفتتح فروعاً جديدة في 2025-2026 لتعزيز مكانتها التعليمية

تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتعليم العالي، حيث تستعد لاستقبال ثلاث جامعات مرموقة عالمياً خلال العام الدراسي 2025-2026. هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الإمارة الطموحة لجذب أفضل المؤسسات الأكاديمية العالمية، وتعزيز التنوع التعليمي، وتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل.

تستعد دبي لاستقبال ثلاث جامعات عالمية مرموقة في العام الأكاديمي 2025-2026، لتُرسخ بذلك مكانتها كمركز للتعليم العالي الدولي.

أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA) أن كلاً من المعهد الهندي للإدارة أحمد أباد (IIM Ahmedabad) من الهند، والجامعة الأمريكية في بيروت (AUB) من لبنان، وكلية فقيه للعلوم الطبية من المملكة العربية السعودية، ستؤسس فروعاً لها في الإمارة.

مرتبة عالمياً وتوسع مستمر

يُصنف برنامج الأعمال والإدارة في المعهد الهندي للإدارة أحمد أباد حالياً في المرتبة 27 عالمياً ضمن تصنيفات QS العالمية للجامعات حسب التخصص، بينما تحتل الجامعة الأمريكية في بيروت المرتبة 237 في التصنيفات العالمية الشاملة لـ QS.

بالإضافة إلى ذلك، هناك اهتمام قوي من جامعات كبرى أخرى لفتح فروع لها في دبي، حيث تجري العديد منها مناقشات أو تنتظر الموافقة النهائية.

قال الدكتور وافي داوود، الرئيس التنفيذي لقطاع التنمية الاستراتيجية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية: "تعكس مبادرة دبي لجذب أفضل الجامعات العالمية، والتي أقرها المجلس التنفيذي، مكانة الإمارة الدولية. لقد حرص قادة دبي ذوو الرؤية على توفير جميع الموارد اللازمة لوضع الإمارة في صدارة الوجهات العالمية للطلاب ومؤسسات التعليم العالي الدولية المرموقة."

وأضاف: "تتماشى هذه المبادرة مع الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لأجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية التعليم 33، التي تمثل رؤية تحولية لنظام التعليم في دبي. هدفنا هو تعزيز القدرة التنافسية العالمية لخريجي دبي، وزيادة السياحة التعليمية عشرة أضعاف بحلول عام 2033، ودمج جيل جديد من الإماراتيين في القوى العاملة والقطاعات المستقبلية، والمساهمة في مضاعفة اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، مما يضع المدينة ضمن المراكز الاقتصادية الثلاثة الأولى عالمياً."

مكانة دبي التعليمية في الأرقام

تستضيف دبي حالياً 41 مؤسسة تعليم عالي دولية خاصة، 37 منها هي فروع لجامعات معترف بها عالمياً.

من بينها، تحتل جامعتا مانشستر دبي وبرمنغهام دبي، اللتان تصنف جامعتاهما الأم ضمن أفضل 100 جامعة في تصنيفات QS العالمية للجامعات 2026، المرتبة 35 و 76 على التوالي.

وتظهر جامعة كيرتن دبي في المرتبة 183، وجامعة ولونغونغ في دبي في المرتبة 184 ضمن أفضل 200 جامعة، بينما تقع ثلاث جامعات أخرى لديها فروع في الإمارة ضمن أفضل 300 جامعة عالمياً.

في أحدث تصنيفات QS العالمية للجامعات حسب التخصص، تم الاعتراف بالعديد من المؤسسات التي لها حضور في دبي ضمن الأفضل في العالم في تخصص الأعمال والإدارة. وتشمل هذه المؤسسات: كلية لندن للأعمال (المرتبة 7)، وكلية ESCP (المرتبة 54)، وجامعة لويس (المرتبة 67). بينما يحتل معهد مارانجوني، أحد المعاهد الرائدة التي تقدم برامج تعليم عالي في التصميم، المرتبة بين 51-100 عالمياً في تخصص الفن والتصميم.

يُعد هذا التوسع جزءاً من استراتيجية أوسع ضمن مشروع جذب الجامعات العالمية، الذي يندرج تحت استراتيجية التعليم 33. تسعى المبادرة إلى خلق نظام بيئي أكاديمي قوي من خلال دمج التعليم عبر الوطني مع البرامج المحلية التي تستثمر في البحث العلمي والتعاون عبر الحدود.

طموحات مستقبلية: 50% من الطلاب الدوليين بحلول 2033

أحد الأهداف الرئيسية هو أن يشكل الطلاب الدوليون 50 في المائة من إجمالي عدد الطلاب في قطاع التعليم العالي في دبي بحلول عام 2033، مما سيساهم بنحو 5.6 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع.

تشهد المدينة بالفعل نمواً في هذا الصدد. فقد ارتفع التسجيل في مؤسسات التعليم العالي في دبي بنسبة 20 في المائة بشكل عام، مع زيادة تسجيل الطلاب الدوليين بنسبة 29 في المائة للعام الدراسي 2024-2025. يبلغ إجمالي عدد الطلاب المسجلين حالياً 42,026 طالباً وطالبة في 41 جامعة خاصة في المدينة، وهو أعلى معدل تسجيل حتى الآن. تقدم هذه المؤسسات أكثر من 700 برنامج أكاديمي تهدف إلى تزويد الطلاب بالمهارات المستقبلية التي تتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للإمارة.