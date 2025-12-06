جامعة محمد بن زايد تتحدى عمالقة الذكاء الاصطناعي بإطلاق «K2»

يؤدي «K2»﻿ أداءً مماثلاً لأفضل أنظمة الذكاء الاصطناعي في العالم في الاختبارات الصعبة؛ إذ يجيب إجابة صحيحة عن 69 في المئة من أسئلة العلوم على مستوى الدراسات العليا، ويحُلّ 83 في المئة من الألغاز المنطقية المعقدة — وهي نتائج تضاهي نظام o3-mini﻿ من OpenAI﻿ وDeepSeek-R1﻿. ومن بين البرامج التي يمكن لأي شخص الوصول إليها بحرية وتعديلها، يتصدر K2﻿ في قدرات التفكير الرياضي.