جامعة القرويين.. كنز تراثي في "الشارقة للكتاب"

ويستطيع الزوار مشاهدة نسخ رقمية من المخطوطات الثمينة التي يعود تاريخها إلى مئات السنين، ومن بينها نسخة من القرآن الكريم تعود إلى القرن الثالث الهجري، مكتوبة بدقة بالخط الكوفي الكبير على رق الغزلان، وترجمة أندلسية قديمة للكتاب المقدس إلى اللغة العربية، ومخطوطة كتاب السير لأبي إسحاق الفزاري، والتي يرجع تاريخها إلى نفس الفترة.