جامعات دبي تتسابق لجذب الطلاب الدوليين وتحقيق هدف 50% بحلول 2033

وأشار مسؤولون في الجامعة إلى أن العروض الجديدة للدرجات العلمية تم تصميمها بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تركز على تعزيز دور المدينة كمركز عالمي للمواهب والابتكار والنمو الاقتصادي.

وأوضح فرنانديز أن "الجامعة تعمل على توسيع محفظة برامجها في ماجستير إدارة الأعمال من خلال طرح عدد من المسارات الجديدة: الذكاء الاصطناعي وتحليلات الأعمال، وإدارة الطيران، وإدارة الضيافة والفعاليات، والعقارات، والاستدامة".

وتُعتبر السياسات مثل تقديم تأشيرات الطلاب طويلة الأجل، وخيارات العمل بعد الدراسة، والوصول إلى التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا عوامل تمكينية رئيسية، تتوافق مع توقعات السكان الطلابيين المتنقلين عالميًا.

في جامعة ولونغونغ في دبي (UOWD)، يتجلى الزخم بوضوح. وصرح رئيس الجامعة، البروفيسور محمد سالم، قائلاً: "جامعة ولونغونغ في دبي، أكبر جامعة مصنفة ضمن أفضل 200 جامعة في دبي، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها. ففي عام 2024، بلغت نسبة الطلاب المسجلين الجدد 55% من إجمالي عدد الطلاب المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما بلغت نسبة الطلاب المسجلين عبر وكلاء وطلبات التقديم المباشر من الخارج 45%. ومنذ ذلك الحين، أطلقت الجامعة استراتيجيات توظيف دولية مُحسّنة مُصممة خصيصاً للمناطق الرئيسية، وتُظهر المؤشرات الأولية لعام 2025 زخماً قوياً. وإذا استمر هذا التوجه، نتوقع أن تصل جامعة ولونغونغ في دبي إلى نسبة 50% من الطلاب المسجلين الدوليين قبل موعدها المحدد في عام 2033 بكثير."

وتعمل الجامعة الكندية في دبي أيضًا على توسيع نطاق حضورها العالمي من خلال شراكاتها الدولية.

قال الدكتور آدم فينيش، عميد الجامعة الكندية دبي: "نعمل على توسيع شراكاتنا الأكاديمية مع جامعات كندية مرموقة لتوفير برامج دراسية مزدوجة، وبرامج تبادل طلابي، ومسارات دراسية أكاديميّة فعّالة. تتيح هذه الشراكات للطلاب فرصة بدء دراساتهم في دبي وإكمالها في الخارج، أو العكس، مما يوفر لهم مرونةً وخبرةً عالميةً واسعة".

وأضاف أن توسيع فرص المنح الدراسية لا يزال أولوية. "نعمل بنشاط على تعزيز محفظة المنح الدراسية لدينا تقديرًا للتميز الأكاديمي، وإمكانات القيادة، والتنوع العالمي. ويشمل ذلك زيادة عدد المنح الدراسية القائمة على الجدارة، وإطلاق جوائز إقليمية محددة، وتقديم منح دراسية جديدة لبرامج تتوافق مع اقتصاد دبي المستقبلي، مثل الاستدامة، والذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال."

كما يركز فرع جامعة بيتس بيلاني في دبي، إحدى أقدم الجامعات الهندية في الإمارة، على القدرة على تحمل التكاليف وسهولة الوصول.

قالت البروفيسورة سوارنالاتا راجاغورو، العميد المساعد للقبول والتسويق: "ندرك أن التكلفة قد تكون عاملاً رئيسياً للطلاب الدوليين، ولذلك نعمل على توسيع برامج المنح الدراسية لدينا لتشمل المواهب من جميع أنحاء العالم. نهدف إلى دعم الطلاب المتميزين والمتحمسين، سواءً كانوا متفوقين أكاديمياً، أو رواداً في مجتمعاتهم، أو يحملون رؤى فريدة إلى حرمنا الجامعي. تُعد هذه المنح جزءاً من جهودنا الأوسع لجعل جامعتنا أكثر انفتاحاً على المواهب المتميزة."