جاسم خادم: وعي المستخدم "خط الدفاع الأول" في حرب المعلومات الرقمية

التهديدات الجديدة… حين تستهدف الهجمات وعي الإنسان

يوضح جاسم خادم أن ما نشهده اليوم لم يعد يقتصر على الهجمات التقنية التقليدية بل يتجاوزها إلى ما يمكن وصفه بالهجمات النفسية الرقمية حيث يتم استغلال حالة التوتر والفضول لدى الناس. ويشير إلى أن من أبرز التهديدات الحالية انتشار روابط تصيّد تحمل عناوين مثيرة، إلى جانب محتوى مفبرك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومحاولات استهداف الحسابات الشخصية لجمع معلومات حساسة، فضلاً عن نشر تطبيقات وروابط خبيثة تستغل حالة القلق. ويؤكد أن اللافت في هذه المرحلة أن الهجمات لم تعد تستهدف الأنظمة فقط، بل أصبحت تستهدف وعي الإنسان نفسه.

الأفراد… الهدف الأسهل ونقطة الدخول الأخطر

ويبيّن أن الأفراد باتوا هدفاً مباشراً، بل يمثلون الحلقة الأسهل للوصول إلى المعلومات أو التأثير على الرأي العام. ففي أوقات الأزمات، قد يتحول كل شخص يملك هاتفاً إلى مصدر للمعلومة أو أداة لنشرها، أو حتى نقطة دخول لهجوم أكبر دون أن يدرك. ويضيف أن الهدف من استهداف الأفراد لا يكون تقنياً فقط، بل يشمل جمع المعلومات الشخصية والتأثير النفسي واستغلال سرعة انتشار الأخبار لنشر رسائل مضللة، مؤكداً أن المخترق قد لا يحتاج إلى أدوات معقدة بقدر ما يعتمد على استغلال سلوك المستخدم نفسه.

أخطاء بسيطة… قد تفتح أبواباً خطيرة

ويلفت خادم إلى أن أكثر الأخطاء شيوعاً تتمثل في فتح روابط مجهولة بدافع الفضول، أو إعادة نشر معلومات غير موثوقة، أو تحميل تطبيقات خارج المتاجر الرسمية، إلى جانب مشاركة الموقع أو الصور دون وعي بالمخاطر، واستخدام كلمات مرور ضعيفة أو مكررة. ويشدد على أن الحماية تبدأ بخطوات بسيطة، مثل الاعتماد على المصادر الرسمية، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة، وتفعيل التحقق الثنائي، وتحديث الأجهزة والتطبيقات بشكل مستمر، إضافة إلى التفكير قبل نشر أي محتوى.

المؤسسات بين التشغيل والأمن… فجوة تحتاج إلى معالجة

وعلى مستوى المؤسسات، يرى جاسم أن العديد من الجهات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، لا تزال تركز على التشغيل أكثر من الأمن السيبراني، ما يجعلها عرضة للهجمات. ويؤكد أن المرحلة الحالية تتطلب رفع مستوى الجاهزية من خلال تدريب الموظفين على الوعي الأمني، وتأمين البريد الإلكتروني، والنسخ الاحتياطي المستمر للبيانات، وتحديث الأنظمة، إضافة إلى وجود خطط واضحة للاستجابة للحوادث، مشيراً إلى أن الأمن السيبراني لم يعد خياراً بل ضرورة.

تبسيط المفاهيم… من مصطلحات معقدة إلى سلوك يومي

وفي جانب الوعي، يوضح أن التحدي لا يكمن في نقص المعلومات، بل في طريقة تقديمها، مؤكداً أن تبسيط المفاهيم هو المدخل الحقيقي لنشر الثقافة الرقمية. فبدلاً من المصطلحات التقنية المعقدة، يمكن إيصال الفكرة بلغة قريبة من الناس، تربط الأمن السيبراني بحياتهم اليومية. كما يشير إلى الدور المحوري للإعلام وصناع المحتوى في تصحيح المفاهيم، ونشر المعرفة، ومواجهة الإشاعات بمحتوى موثوق وواضح.

أسئلة الناس… بين القلق والوعي

ويكشف أن أكثر الأسئلة التي تصله من الناس تدور حول إمكانية اختراق الهاتف عبر رسالة، أو ما إذا كانت الصور والفيديوهات تكشف الموقع، أو مدى سهولة الوصول إلى المحادثات، معتبراً أن هذه التساؤلات تعكس حالة قلق متزايدة، لكنها في الوقت ذاته مؤشر إيجابي على ارتفاع مستوى الوعي.

مفاهيم خاطئة… وصورة تحتاج إلى تصحيح

ويضيف أن هناك مفاهيم خاطئة لا تزال منتشرة، مثل الاعتقاد بأن أي رابط يؤدي مباشرة إلى اختراق، أو أن أي صورة تكشف جميع البيانات فوراً، أو أن الاختراق يحدث دون أي تفاعل من المستخدم، بينما الحقيقة أن معظم الهجمات تعتمد على تفاعل المستخدم نفسه. ويرجع انتشار هذه التصورات إلى تضخيم بعض المحتويات في وسائل التواصل، والخلط بين سيناريوهات متقدمة ونادرة وبين الاستخدام اليومي، إضافة إلى غياب التوعية المبسطة.

الأمن مسؤولية مشتركة

ويختتم بالتأكيد على أن الأمن السيبراني في أوقات الأزمات مسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية والمؤسسات والأفراد، مشيراً إلى أن وعي المستخدم يمثل حجر الأساس في حماية المنظومة الرقمية، فكلما ارتفع مستوى الوعي، أصبحت البيئة الرقمية أكثر أماناً واستقراراً.