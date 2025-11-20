جائزة"نافس"الجديدة: التركيز على جودة الوظائف في التوطين

ارتفع عدد الإماراتيين في القطاع الخاص بأكثر من 437 في المائة، من 29,000 إلى أكثر من 157,000 في غضون أربع سنوات فقط، مع توظيف أكثر من 30,000 شركة للمواطنين الإماراتيين الآن.