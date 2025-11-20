جائزة"نافس"الجديدة: التركيز على جودة الوظائف في التوطين

تم الإعلان عن الدورة الرابعة لجائزة نافس لعام 2025-2026 في مؤتمر صحفي اليوم، حيث وتم الكشف عن تحسينات كبيرة تهدف إلى تعميق تأثير التوطين في القطاع الخاص.
الجائزة، وهي مبادرة رئيسية ضمن برنامج نافس بقيمة 24 مليار درهم، ستضع الآن تركيزًا أقوى على التوظيف النوعي وطويل الأمد للمواطنين الإماراتيين وتقدم فئة جديدة للمهنيين في قطاع التعليم.
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة والقيادة الراسخة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، حقق برنامج نافس نجاحًا ملحوظًا منذ إطلاقه في سبتمبر 2021.
ارتفع عدد الإماراتيين في القطاع الخاص بأكثر من 437 في المائة، من 29,000 إلى أكثر من 157,000 في غضون أربع سنوات فقط، مع توظيف أكثر من 30,000 شركة للمواطنين الإماراتيين الآن.
بناءً على هذا الإنجاز، تقدم الدورة الرابعة للجائزة معايير تقييم محسنة لفئة المؤسسات. يتحول التركيز من الأرقام البحتة إلى جودة واستدامة التوظيف.
سيتم الآن تقييم الشركات بناءً على نجاحها في الاحتفاظ بالمواهب الإماراتية، والتزامها بالتطوير المهني والتدريب، واستخدامها النشط لمنصة نافس للتوظيف.
قالت نسرين الجناحي، مديرة إدارة التميز في مجلس تنافسية الكفاءات الإماراتية: “سيتركز التقييم على المؤسسات التي ساهمت بصدق في التوطين النوعي، وليس فقط الكمي.” يهدف هذا التحول الاستراتيجي إلى مكافأة الشركات التي تستثمر في النمو المهني طويل الأمد لموظفيها الإماراتيين.
في تحديث مهم لفئة الأفراد، تم إنشاء فئة فرعية جديدة مخصصة للمهنيين في قطاع التعليم.
يشمل ذلك المعلمين، والمعلمين المساعدين، والمشرفين التربويين العاملين في المؤسسات الخاصة. تعترف هذه الخطوة بالطلب العالي والحضور المتزايد للمواهب الإماراتية في هذا المجال الحيوي.
قال الجناحي: "وجدنا أن هناك طلبًا كبيرًا على هذه الأدوار ولم يكن لديهم فئة مخصصة. الآن تم تخصيص فئة خاصة للوظائف التعليمية ضمن مسار الأفراد".
يواصل جائزة نافس العمل تحت هيكل حوكمة قوي، برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مع توجيه القرارات الاستراتيجية من قبل محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء.
تنظم الجائزة من قبل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بقيادة الأمين العام غنام المزروعي، لضمان أعلى معايير الشفافية والنزاهة.
تنقسم الجائزة إلى مسارين رئيسيين. تستهدف فئة المؤسسات جميع الشركات الخاصة المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين (MoHRE) ومصرف الإمارات المركزي.
يتم تقييم هذه الشركات تلقائيًا بناءً على البيانات الرسمية، مع التركيز على التوطين النوعي، والاحتفاظ بالمواهب، والتطوير، ولا يتطلب تقديم طلب.
فئة الأفراد مخصصة للمهنيين الإماراتيين في القطاع الخاص عبر 11 فئة فرعية، بما في ذلك المسار التعليمي الجديد.
تعترف هذه الفئة بالمواهب الوطنية المتميزة من خلال عملية ترشيح ذاتي عبر المنصة الرسمية للجائزة.
تشمل الجدول الزمني للجائزة سلسلة من ورش العمل التوعوية المقررة حتى نهاية يناير، مع بدء مرحلة التقييم في فبراير.
سيتم مراجعة النتائج من قبل لجنة التحكيم قبل تقديمها إلى فريق الحوكمة.
برنامج نافس، كجزء من 'مشاريع الخمسين' في الإمارات، له تأثير اجتماعي عميق، حيث استفاد منه أكثر من ١٣٢,٠٠٠ مواطن وقدم مزايا بدل الأطفال لـ ٢٤,٠٠٠ طفل من المستفيدين.
لقد نجح في تغيير تطلعات الخريجين الإماراتيين المهنية، حيث بدأ ما يقرب من ستة من كل عشرة الآن حياتهم المهنية في القطاع الخاص، وهو زيادة كبيرة من ١٥ في المائة سابقًا.