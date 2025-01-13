جائزة من محمد العبار لحلول تحديات السكن والسياحة بدبي
يدعو ملياردير إماراتي الجمهور إلى تقديم حلول لتحديين، واعداً بـ"مكافأة مذهلة" أو حتى خيار توقيع عقد عمل إذا أثار أحدهم إعجابه.
وقال "محمد العبار"، مؤسس شركة "إعمار" العقارية، أنه يريد أن يجعل وسط مدينة دبي المكان الأكثر زيارة على وجه الأرض. ويريد أن يشهد حملة تسويقية مدتها عام واحد تساعد في جذب أكثر من 150 مليون زائر إلى المدينة.
أما التحدي الثاني فيتعلق بالسكن، حيث يتذكر نشأته في غرفة واحدة مع إخوته الثلاثة عشر، وقال: "كان الكثير من الناس في دبي يعيشون في مساكن اجتماعية، ولكن بعد ذلك وفّرت حكومة الإمارات المساكن للمواطنين. وفي الوقت الحالي، يواجه 1.8 مليون شخص في جميع أنحاء العالم نقصاً في المساكن".
ويريد أن يرى حملة تركز على إنشاء مركز لمعالجة هذه القضية الملحة وحلها.
وفي كلمته التي ألقاها في قمة المليار متابع بدبي اليوم الاثنين، عرض "العبار" عنوان بريده الإلكتروني الشخصي على الشاشة، داعياً المشاركين إلى إرسال حلولهم.
وخلال الجلسة، تحدث "العبار" عن الأسباب التي دفعته إلى التخلي عن فريق التسويق الخاص به. ودعا إلى التحول نحو جودة المنتج الحقيقية والمشاركة الحقيقية بدلاً من أساليب التسويق التقليدية. وقال إن التسويق التقليدي يشبه غالباً الدعاية.
وكشف كيف نجح مقطع فيديو مدّته 30 ثانية، بتكلفة 70 ألف درهم، في تحقيق مبيعات بالمليارات في أحد مشاريع شركته العقارية، مؤكداً أن التسويق الفعّال يتجاوز الطرق التقليدية.
وقد ظهر في الفيديو ـ الذي نُشر في فبراير من العام الماضي ـ "محمد العبار"، مؤسس شركة "إعمار" العقارية، برفقة أحفاده الاثني عشر في فيلا. ورداً على تعليق حول مدى قصر الفيديو، قال "العبار": "لهذا السبب لا أستعين بأحد؛ بل أستعين بأحفادي".
وقال أنه لم يعد بوسعه الالتزام بنفس سياسات التسويق التي كانت متبعة في السابق. وأضاف: "موضوع التسويق مليء بالخداع. ولابد أن ينصب تركيزي على تحسين جودة منتجاتي". وحثّ الآخرين على: "أن يكونوا صادقين وأن يركزوا على جودة ما يقدمونه".
كما تحدث بشكل عرضي عن حضوره الأخير على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: "إننا في العصر الذهبي ونعيش في مدينة رائعة مثل دبي ويجب علينا الاستفادة من الفرص التي توفرها هذه البيئة الديناميكية".
وتحدّث "العبار" عن بداياته المهنية، معترفاً بأنه لم يكن مدركاً لضرورة الشراكة مع الأفراد المهرة. ولأنه ينتمي إلى خلفية حيث كان والداه أميين، فقد أقرّ بالتأخر في فهم هذا الجانب الحاسم من النجاح.
ورداً على مخاوف امرأة إماراتية بشأن الشراكات، اعترف بصراحة بأن العديد من شراكاته كانت غير ناجحة. وصرّح قائلاً: "لكن جربي، وستتعلمين"، وشاركنا رحلته الخاصة التي بدأها في سن السابعة عشرة ولم تُكلل بالنجاح حتى سن التاسعة والثلاثين. وأضاف: "يجب أن تعمل بلا كلل كل يوم لتحقيق النجاح. ما يهم ليس الجهد الذي تبذله خلال أسبوع فحسب، بل هو العمل الجاد المتواصل".