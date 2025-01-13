جائزة من محمد العبار لحلول تحديات السكن والسياحة بدبي

ورداً على مخاوف امرأة إماراتية بشأن الشراكات، اعترف بصراحة بأن العديد من شراكاته كانت غير ناجحة. وصرّح قائلاً: "لكن جربي، وستتعلمين"، وشاركنا رحلته الخاصة التي بدأها في سن السابعة عشرة ولم تُكلل بالنجاح حتى سن التاسعة والثلاثين. وأضاف: "يجب أن تعمل بلا كلل كل يوم لتحقيق النجاح. ما يهم ليس الجهد الذي تبذله خلال أسبوع فحسب، بل هو العمل الجاد المتواصل".