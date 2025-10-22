جائزة محمد بن راشد للغة العربية.. احتفاء عالمي بالإبداع الثقافي والتعليم الرقمي

أكد الدكتور علي عبدالله موسى، الأمين العام للمجلس الدولي للغة العربية، أن الجائزة والمؤتمر الدولي للغة العربية يمثلان ركيزتين أساسيتين في ترسيخ مكانة اللغة العربية عالمياً وجعل دولة الإمارات مركزاً رائداً لها. مشيراً إلى أن الجائزة، التي انطلقت قبل تسع سنوات، باتت تقود العمل الثقافي والفكري والعلمي والتقني، وتجذب الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والباحثين من مختلف أنحاء العالم لتقديم أبحاثهم ومشاريعهم في مجالات اللغة، فيما يجمع المؤتمر الدولي للغة العربية أكثر من ثمانين جنسية وثمانمائة باحث لمناقشة قضايا اللغة في العصر الحديث، بما فيها الذكاء الاصطناعي واقتصاديات اللغة والسياسات اللغوية.