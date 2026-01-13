جائزة زايد للاستدامة 2026: ابتكارات إنسانية تُغير وجه العالم من قلب أبوظبي

في مدرسة كييانجا الثانوية في أوغندا، يتعلم الطلاب الاستدامة من خلال إنتاج الغذاء. يدمج مشروع الزراعة الدائرية في المدرسة تربية البط مع تربية أسماك القرموط، مما يخلق نظاماً شبه خالٍ من النفايات يحسن الوصول إلى البروتين بأسعار معقولة، بينما يدرب الشباب على الزراعة الموفرة للموارد. ومن المتوقع أن ينتج المشروع أكثر من 3000 كجم من أسماك القرموط و27,000 بيضة على مدار عامين، مع دعم تكرار النموذج في عشرات المدارس والمجتمعات.