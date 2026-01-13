جائزة زايد للاستدامة 2026: ابتكارات إنسانية تُغير وجه العالم من قلب أبوظبي

من المنازل المقاومة للزلازل التي بُنيت بعد الكوارث، إلى المدارس التي تطعم مجتمعاتها، وأبٍ يدعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة (الأعصاب) حول العالم من خلال الذكاء الاصطناعي، أظهر الفائزون بـ جائزة زايد للاستدامة لعام 2026 المعنى الحقيقي للاستدامة على أرض الواقع، عملية، وإنسانية، وشخصية للغاية.
وقد كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الفائزين خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم يوم الثلاثاء ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.
عندما ضرب زلزال مدمر نيبال في عام 2015، مدمراً حوالي 800,000 منزل، كان "بيورن سوديربيرغ" وزوجته موجودين بالفعل على الأرض. وما بدأ كمأوى للطوارئ باستخدام الخيزران والمواد المستصلحة، تطور إلى منظمة Build up Nepal، وهي منظمة غير ربحية تصنع الآن طوباً بيئياً متداخلاً، منخفض الكربون ومقاوماً للزلازل.
قال سودربيرغ لصحيفة الخليج تايمز: "تحلم العائلات الفقيرة بالعيش في منازل من الطوب والخرسانة، لكنها لا تستطيع تحمل تكلفتها". وفي الوقت نفسه، قال إن صناعة الطوب نفسها تمثل مشكلة مناخية. يستخدم حل Build up Nepal التربة والرمل وغبار الحجر والأسمنت وكميات صغيرة من رماد قشر الأرز من مصادر محلية يتم ضغطها، لا حرقها، مما يلغي الحاجة إلى أفران حرق الفحم.
النتيجة: منازل أرخص بنحو 40% من المنازل التقليدية المبنية بالطوب المحروق، ومدعمة هيكلياً لمواجهة النشاط الزلزالي. وحتى الآن، ساعدت المبادرة في بناء حوالي 12,000 منزل مقاوم للزلازل في جميع أنحاء نيبال، مع خلق فرص عمل خضراء وخفض الانبعاثات. وقد فازت "Build up Nepal" في فئة العمل المناخي.
بالنسبة لـ "رونالدو ليما كوهين ريبيرو"، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Jade، بدأت الرحلة من المنزل. قال: "أنا أب لطفل مصاب بالتوحد، أردت صنع شيء يمكن أن يساعد في تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة". أدى هذا الدافع إلى ابتكار "Jade"، وهي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعتمد على الألعاب وتتبع البيانات المعرفية من خلال اللعب، مما يساعد المتخصصين على فهم سبب معاناة الطفل في القراءة أو الكتابة أو الرياضيات أو الانتباه — والتدخل بطريقة مستهدفة.
اليوم، تمتلك "Jade" أكثر من 200,000 مستخدم في 179 دولة، وتُستخدم في مئات المدارس، ومتاحة للعائلات مجاناً عبر متاجر التطبيقات. وأوضح ريبيرو أن المنصة تسمح لطفلين يحملان نفس التشخيص بتلقي دعم مخصص ومختلف تماماً. وأضاف: "يمكننا قياس الوظائف التنفيذية والعمل بدقة على النقطة التي تسبب التأخير"، مشيراً إلى أن المستخدمين يظهرون معدل تحسن متوسط قدره 42% عندما يستخدم المتخصصون البيانات المقدمة.
وقال ريبيرو إن الحصول على جائزة زايد للاستدامة "ليس النهاية، بل هو مجرد البداية"، مع خطط لتوسيع نطاق الوصول بشكل كبير — لا سيما من خلال المدارس الحكومية في المجتمعات منخفضة الدخل. فازت "Jade" في فئة الصحة.
في شمال ألبرتا، حيث لا يمكن زراعة الطعام في الهواء الطلق إلا لبضعة أشهر كل عام، يستعد طلاب مدرسة ماماوي أتوسكيتان للسكان الأصليين لتغيير ذلك. يركز المشروع الفائز للمدرسة على مزرعة مائية معيارية يتم التحكم في مناخها، تجمع بين المعرفة الأصلية وعلم الاستدامة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي.
بمجرد تنفيذ النظام، من المتوقع أن ينتج آلاف الأرطال من الخضروات سنوياً باستخدام مياه أقل بكثير. قال الطالبان كينيون بول وإلياس ميكات إن المشروع بدأ ببساطة، من خلال البستنة الخارجية لمقطع فيديو في مسابقة، لكنه سرعان ما كبر ليصبح شيئاً أكبر. وقالا عن فوزهما بالجائزة: "كانت مفاجأة جميلة"، مضيفين أن السفر إلى أبوظبي كان المرة الأولى لهما خارج كندا.
سيدعم هذا الإنتاج مطابخ الحساء الشهرية، والبرامج الغذائية المدرسية، والطرود الغذائية المجتمعية — مع خطط لإشراك الطلاب مستقبلاً في بيع المحاصيل لضمان الاستدامة المالية للمبادرة. وقالت ميلاني دوساي، منسقة الاستدامة بالمدرسة: "الآن يمكننا زراعة الغذاء طوال العام"، موضحة كيف ستسمح الجائزة للمدرسة بتوسيع الدعم من بضع مئات من أفراد المجتمع إلى الآلاف المحتملين. فازت مدرسة "Mamawi Atosketan" في فئة المدارس الثانوية العالمية — منطقة الأمريكتين.
في مدرسة كييانجا الثانوية في أوغندا، يتعلم الطلاب الاستدامة من خلال إنتاج الغذاء. يدمج مشروع الزراعة الدائرية في المدرسة تربية البط مع تربية أسماك القرموط، مما يخلق نظاماً شبه خالٍ من النفايات يحسن الوصول إلى البروتين بأسعار معقولة، بينما يدرب الشباب على الزراعة الموفرة للموارد. ومن المتوقع أن ينتج المشروع أكثر من 3000 كجم من أسماك القرموط و27,000 بيضة على مدار عامين، مع دعم تكرار النموذج في عشرات المدارس والمجتمعات.
وقال مدير المدرسة كاباندا مايكل: "هذا الفوز يبارك طلابنا ومجتمعنا". وأضافت الطالبة بابيري برناديت إستر: "من المذهل معرفة أن أفكارنا تحظى بالاهتمام". فازت مدرسة كييانجا في فئة المدارس الثانوية العالمية، أفريقيا جنوب الصحراء.
في الأردن الذي يعاني من ندرة المياه، تستخدم مدرسة الرجاء للصم الاستدامة كأداة للتعلم ومصدر للتمكين. يجمع مشروع المدرسة الحكومية بين حصاد مياه الأمطار، والزراعة الذكية، وإعادة التدوير لتحسين الأمن الغذائي، مع تعليم الطلاب ضعاف السمع مهارات بيئية وزراعية عملية. صُممت المبادرة لخفض استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 60% وإنتاج حوالي 300 كجم من الخضروات شهرياً، مما يعود بالنفع على الطلاب والموظفين والعائلات المحلية.
أوضحت مديرة المدرسة حنان المغربي أن الفكرة نشأت مباشرة من النقص المزمن في المياه في الأردن. فبدلاً من اعتبار محدودية المياه عائقًا، صممت المدرسة نظامًا يوضح للطلاب كيف يمكن زراعة الغذاء بكفاءة من خلال الإدارة الدقيقة للمياه والري بمساعدة التكنولوجيا.
يشارك الطلاب في كل مرحلة من الزراعة ومراقبة المحاصيل إلى فهم كيفية حصاد المياه وإعادة استخدامها والحفاظ عليها، مما يحول الحرم المدرسي إلى فصل دراسي حي. وتخطط المدرسة لتوثيق كل مرحلة من مراحل التنفيذ حتى يمكن مشاركة النموذج مع مدارس ومجتمعات أخرى. فازت مدرسة الرجاء للصم في فئة المدارس الثانوية العالمية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تم تكريم عدة مشاريع أخرى هذا العام لتأثيرها النوعي في قطاعاتها:
N&E Innovations (الغذاء): شركة سنغافورية ناشئة تقوم بإعادة تدوير مخلفات الطعام وتحويلها إلى أغلفة وعبوات طعام مضادة للميكروبات وقابلة للتحلل الحيوي، لإطالة مدة الصلاحية وتقليل خسائر ما بعد الحصاد.
مؤسسة BASE (الطاقة): منظمة غير ربحية مقرها سويسرا تنشر نموذج "التبريد كخدمة"، الذي يزيل التكاليف المسبقة ويوسع نطاق الوصول إلى تبريد كفؤ ومنخفض الكربون في 68 دولة.
Stattus4 (المياه): شركة برازيلية تستخدم مستشعرات صوت وضغط مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة مرافق المياه على اكتشاف التسربات في الوقت الفعلي، مما يقلل بشكل كبير من هدر المياه.
ثانوية بودروم الأناضول (المدارس الثانوية العالمية — أوروبا وآسيا الوسطى): مدرسة حكومية تركية تطور نظاماً لمنع حرائق الغابات يعمل بالذكاء الاصطناعي والطاقة الشمسية باستخدام الطائرات بدون طيار والمستشعرات الحرارية.
مركز فافو أتول التعليمي (المدارس الثانوية العالمية — جنوب آسيا): مدرسة حكومية في جزر المالديف تحول حرمها الجامعي إلى مركز للطاقة المتجددة والاستدامة يغذي المدرسة ومستشفى مجاوراً بالطاقة.
مدرسة الروامروادي الدولية (المدارس الثانوية العالمية — شرق آسيا والمحيط الهادئ): مدرسة مقرها تايلاند تساعد المزارعين على تقليل انبعاثات الميثان واستخدام المياه في زراعة الأرز من خلال أنظمة مراقبة منخفضة التكلفة تعتمد على البيانات.