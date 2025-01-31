"جائزة زايد" تكرم رواد العلم والإنسانية ومكافحة تغير المناخ

وتتولى السيدة البالغة من العمر 55 عامًا الآن قيادة شبكة مكونة من 23 مطبخًا تابعًا لمنظمة WCK، مما يضمن حصول عشرات الآلاف من النازحين على وجبة ساخنة كل يوم، وإعداد 50 ألف وجبة يوميًا في جميع أنحاء لبنان. كما نجحت في إعادة افتتاح مطعمها Mayrig في الأشرفية ببيروت، والذي كان أول مطعم أرمني رسمي يفتتح خارج أرمينيا بعد حصول البلاد على استقلالها في عام 2002.