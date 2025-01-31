"جائزة زايد" تكرم رواد العلم والإنسانية ومكافحة تغير المناخ
شاب عمره 15 عامًا اخترع صابونًا لعلاج سرطان الجلد، ومنظمة مطبخ العالم المركزي (WCK) التي تقدم الطعام لضحايا الأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية منذ عام 2010، كانا من بين المكرمين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية التي تبلغ قيمتها مليون دولار هذا العام.
لقد أمضى "هيمان بيكيلي" السنوات الأولى من حياته في إثيوبيا حيث كان سرطان الجلد يشكل تهديدًا بارزًا للسكان الذين كانت فرص حصولهم على العلاج محدودة، وقد كان متحمساً للعثور على علاج واسع الاستخدام وبأسعار معقولة بعيداً عن الجراحة أو العلاجات التكنولوجية المعقدة.
لقد أجرى الطفل الإثيوبي الأمريكي، الذي كان في الصف العاشر، أبحاثًا واسعة النطاق واختبر جميع أنواع الخلطات الكيميائية منذ أن كان طفلاً، حتى قدمت له ورقة بحثية حديثة مركب عقار "إيميدازوكينولين"، الذي أظهر إمكانات في علاج سرطان الجلد.
"في البداية، فكرت في استخدامه لصنع غسول لعلاج سرطان الجلد، ولكن بعد ذلك أدركت أننا بحاجة إلى منتج عالمي، شيء يستخدمه الجميع، ويشتريه الجميع، سواء كنت في دولة من دول العالم الثالث أو في دولة من دول العالم الأول"، قال بيكيلي.
كان الصابون هو المنتج الروتيني اليومي الأكثر شيوعًا الذي يمكنه التفكير فيه؛ بعد الحصول على المركب، قام بتصنيعه ودمجه في تركيبة الصابون في المختبر الذي كان يتدرب فيه.
وبينما خضع المنتج للاختبارات الأولية على الفئران، وأظهر نتائج واعدة، قال إن "الطريق إلى الاستخدام السريري طويل"، لأنه يتطلب موافقات وتجارب مكثفة قبل أن يتمكن من الوصول إلى المرافق الطبية أو أرفف المتاجر.
"أقوم حاليًا بإجراء المزيد من الأبحاث تحت إشراف الدكتورة "ريتا ريبيكا" في كلية "جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة". ورغم أن الأمر قد يستغرق سنوات قبل أن يصبح صابونه متاحًا للمرضى، فإن عمل المخترع الشاب يشير إلى خطوة واعدة نحو علاج السرطان بأسعار معقولة في جميع أنحاء العالم. وعلاوة على ذلك، يخطط بيكيلي لاستخدام أموال الجائزة لإطلاق مؤسسته الخيرية الخاصة، مؤسسة هيمان، في غضون أسبوع ونصف.
حلم بيكيلي
"إن حلمي هو أن أتمكن ذات يوم في وطني إثيوبيا من بناء مستشفى ميسور التكلفة ويسهل الوصول إليه. إنه هدف بعيد المدى، ولكنني أرغب حقًا في فتح فروع للأعمال الخيرية، فضلًا عن استثمار شغفي بالعلم في ابتكار المزيد من علاجات السرطان والرعاية الصحية".
وكانت منظمة الإغاثة الغذائية العالمية WCK في طليعة الأزمات في جميع أنحاء العالم لتأمين وجبة دافئة للمجتمعات المتضررة. أسسها الشيف "خوسيه أندريس" في عام 2010، وأنتجت المنظمة 300 مليون وجبة في أكثر من 30 دولة، بما في ذلك مناطق الاضطرابات الساخنة. وتغلب فريق WCK على القيود السياسية، وتمكن من تزويد الفلسطينيين في غزة بأكثر من 70 مليون وجبة منذ بدء القصف الإسرائيلي في أكتوبر 2023، بعد أن مهدت الإمارات العربية المتحدة الوصول لهم.
"قالت إيرين جور، الرئيس التنفيذي لمنظمة "وورلد سنترال كيتشن": "لقد لعبت دولة الإمارات العربية المتحدة دورًا فعالًا للغاية في تمكين منظمة "وورلد سنترال كيتشن" من فتح الممر البحري. لقد كنا أول منظمة أو حكومة في هذا الشأن تحصل على مساعدات غذائية من قبرص إلى غزة".
وتعتقد أن جوهر الوصول إلى مناطق الصراع في جميع أنحاء العالم يكمن في حقيقة أن الغذاء يُنظر إليه دائمًا على أنه حل وليس مشكلة، "لذلك من الصعب أن نقول لا (لمنح حق الوصول)".
إطعام المزيد من الناس
وقالت الرئيس التنفيذي إن أموال الجائزة ستساعدهم في مد أيديهم لإطعام المزيد من المناطق المضطربة في العالم؛ "سنكون قادرين على إطعام المزيد من الناس، وبكل بساطة، وهذا يعني الكثير بالنسبة لنا".
وتعمل WCKالمنظمة من خلال الشراكة مع الطهاة والمتطوعين والموردين المحليين في المناطق المتضررة من الأزمات، والذين غالبًا ما يصبحون مساهمين دائمين في المطبخ المركزي في مناطقهم. الشيف ألين كاماكيان، التي ساعدت في إعداد ملايين الوجبات لتصبح نقطة محورية لـ WCK في لبنان وأرمينيا، هي واحدة منهم.
وبدأت رحلة الشيف الأرمنية اللبنانية مع WCK في عام 2020، في أعقاب الانفجار المدمر في مرفأ بيروت. فقدت مطعمها ومنزلها وأصيبت في الانفجار، مما دفعها إلى إيجاد هدف وسط الفوضى.
"بكل ما تبقى لدينا من حطب وأرز وأي شيء، بدأنا في الطهي لمن حولنا. وفي تلك اللحظة رآني الشيف خوسيه على شاشة التلفزيون وجاء إلى لبنان للمساعدة؛ وهكذا انضممت إلى مطبخ وورلد سنترال"، كما تذكرت.
"نحن نحب طهي الوجبات التقليدية المنزلية التي تمنح الناس شعورًا بالراحة"، أوضحت. "ينضم إلينا العديد من النازحين في المطبخ. إنه نوع من العلاج - الطبخ والتحدث والشعور بالطبيعية".
في عام 2023، أثناء الهجوم الأذربيجاني على أرمينيا، تواصلت مع WCK للحصول على الدعم، فساعدت في إطعام 120 ألف نازح داخليًا. قالت: "نحن طهاة. نحن نطبخ. بهذه الطريقة نساعد". "أثناء الحرب، الطعام هو راحتك الوحيدة. لهذا السبب نطبخ وجبات تقليدية - فهي تذكر الناس بالوطن، حتى عندما فقدوا كل شيء".
وتتولى السيدة البالغة من العمر 55 عامًا الآن قيادة شبكة مكونة من 23 مطبخًا تابعًا لمنظمة WCK، مما يضمن حصول عشرات الآلاف من النازحين على وجبة ساخنة كل يوم، وإعداد 50 ألف وجبة يوميًا في جميع أنحاء لبنان. كما نجحت في إعادة افتتاح مطعمها Mayrig في الأشرفية ببيروت، والذي كان أول مطعم أرمني رسمي يفتتح خارج أرمينيا بعد حصول البلاد على استقلالها في عام 2002.
الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ
وكانت رئيسة وزراء باربادوس "ميا أمور موتلي" من بين المكرمين أيضًا لجهودها في مكافحة تغير المناخ - حيث تواجه بلادها تهديدات مباشرة بالاختفاء إذا لم تظل درجة الحرارة أقل من 1.5.
وقالت "باتريشيا سكوتلاند"، الأمينة العامة للكومنولث: "لقد كانت إنسانة، ومدافعة عن الشمولية، والإنسانية، ولكن بشكل خاص فيما يتعلق بالمناخ". "بربادوس هي واحدة من 25 دولة جزرية صغيرة نامية داخل الكومنولث والتي تواجه يوميًا التهديد الوجودي لتغير المناخ للعديد من هذه البلدان. إذا لم نحافظ على درجة الحرارة أقل من 1.5، فسوف تختفي".
أعلنت جائزة زايد للأخوة الإنسانية عن أسماء الفائزين بها لعام 2025، اليوم الجمعة في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وتستهدف الجائزة الأفراد والمنظمات، وتتولى لجنة تحكيم مستقلة اختيار الفائزين تقديراً لإسهاماتهم البارزة في القضايا المجتمعية الملحة وتعزيز السلام والتضامن بين المجتمعات المتنوعة - سواء على المستوى العالمي أو على المستوى الشعبي. وتبلغ قيمة الجائزة مليون دولار أميركي، وتقسم بين الفائزين.