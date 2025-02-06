"ثيرم دبي"..حدائق معلقة ومسابح حرارية : واحة في السماء
تخيل حديقة نباتية مع مسبح حراري يمنحك إطلالات جميلة على أفق دبي. هذا ما سيقدمه أطول منتجع صحي في العالم لسكانه. سيتم افتتاح "ثيرم دبي" – الجزر في السماء في عام 2028، وسيتكون من حدائق معلقة في الهواء، وشرفات متدرجة، ومسابح متدفقة حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بالمياه الحرارية والمعدنية العلاجية - بالإضافة إلى الأحداث الثقافية والمساحات الاجتماعية.
ويتألف المنتجع من عدة جزر نباتية متدرجة في برج. كل جزيرة عبارة عن منصة للمسابح الحرارية والطوابق والنباتات الخضراء الداخلية والخارجية. يبلغ ارتفاع المركز أكثر من 100 متر ويمتد على مساحة 500 ألف قدم مربع، وهو مصمم لاستقبال 1.7 مليون زائر سنوياً.
وتم الإعلان عن المنتجع كجزء من استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033، وسيقع المنتجع في حديقة زعبيل، بجوار القصر الملكي. وقال الدكتور "روبرت هانيا"، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "ثيرم": "نحن نعمل على صياغة كيفية دمج المدن للطبيعة، والمياه، والثقافة لرفع جودة الحياة على نطاق واسع".
وأعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عن المشروع يوم الثلاثاء، وكشف أن المدينة ستخصص ملياري درهم لتطوير المعلم الجديد.
ووصفت "إليزابيث ديلر"، الشريك المؤسس لشركة "ديلر سكوفيديو + رينفرو" - التي تصمم الهيكل الطموح - المبنى بأنه "واحة في السماء". وأوضحت أن الزوار سيختبرون "الحرارة الشديدة للساونا وغرف البخار" بالإضافة إلى "درجة الحرارة المحيطة للمسابح الحرارية ومسابح المياه المعدنية الباردة"، ممّا يمنحهم بيئة فريدة من نوعها.
وأضافت: "في النهار، تكون الأجواء تأملية ومريحة. وفي الليل، تنبض المساحات بالحياة بالموسيقى والعروض الفنية والفعاليات. نحن سعداء بالمشاركة في التقاء النهج المبتكر لشركة "ثيرم" لتقاليد الحمامات العامة وإرث دبي في الهندسة المعمارية المميزة".
ومن المتوقع أن يبدأ تشييد البرج، الذي وُصف بأنه إنجاز معماري، في عام 2026. كما سيعمل البرج على إعادة تدوير 90% من المياه المستخدمة في حماماته الحرارية. وسيتم تلبية نحو 80% من احتياجات الهواء النقي والتبريد من خلال مصادر الطاقة النظيفة.