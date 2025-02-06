"ثيرم دبي"..حدائق معلقة ومسابح حرارية : واحة في السماء

تخيل حديقة نباتية مع مسبح حراري يمنحك إطلالات جميلة على أفق دبي. هذا ما سيقدمه أطول منتجع صحي في العالم لسكانه. سيتم افتتاح "ثيرم دبي" – الجزر في السماء في عام 2028، وسيتكون من حدائق معلقة في الهواء، وشرفات متدرجة، ومسابح متدفقة حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بالمياه الحرارية والمعدنية العلاجية - بالإضافة إلى الأحداث الثقافية والمساحات الاجتماعية.