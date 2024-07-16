"ثويب"يقهرالحروق ويعود للحياة بعد غيبوبة طويلة

لم يكن "ثويب حمزة" يتخيل يوماً ما أنه سيتمكن من العودة إلى دبي، بعد أن أصيب بحروق بنسبة 80% من جسده، وفقد سمعه تماماً في كلتا أذنيه، واستفاق من غيبوبة استمرت ثلاثة أشهر. ومع ذلك، تعافى المغترب الهندي بأعجوبة من حادث توقع الأطباء أن يؤدي إلى وفاته.

"في الطريق إلى المستشفى، اعتقدت أنني سأموت"، هذا ما قاله ثويب، متذكراً الحادثة التي وقعت في عام 2019. "بمجرد وصولي إلى هناك، أتذكر أنني توسلت للأطباء أن يضعوني تحت تأثير التخدير لأن الألم كان لا يطاق. ذكريات الأشهر القليلة التالية أصبحت ضبابية بالنسبة لي".

وسرعان ما دخل في غيبوبة استمرت لمدة ثلاثة أشهر في مستشفى راشد.