"ثويب"يقهرالحروق ويعود للحياة بعد غيبوبة طويلة
لم يكن "ثويب حمزة" يتخيل يوماً ما أنه سيتمكن من العودة إلى دبي، بعد أن أصيب بحروق بنسبة 80% من جسده، وفقد سمعه تماماً في كلتا أذنيه، واستفاق من غيبوبة استمرت ثلاثة أشهر. ومع ذلك، تعافى المغترب الهندي بأعجوبة من حادث توقع الأطباء أن يؤدي إلى وفاته.
"في الطريق إلى المستشفى، اعتقدت أنني سأموت"، هذا ما قاله ثويب، متذكراً الحادثة التي وقعت في عام 2019. "بمجرد وصولي إلى هناك، أتذكر أنني توسلت للأطباء أن يضعوني تحت تأثير التخدير لأن الألم كان لا يطاق. ذكريات الأشهر القليلة التالية أصبحت ضبابية بالنسبة لي".
وسرعان ما دخل في غيبوبة استمرت لمدة ثلاثة أشهر في مستشفى راشد.
وحذر الأطباء أسرة ثويب من أنه من النادر للغاية أن ينجو شخص يعاني من حروق بنسبة 80 في المائة في ثلاث طبقات من الجلد. وفي وقت وقوع الحادث، كانت زوجته حاملاً بطفلهما الثاني. وقال ثويب في حديث لصحيفة خليج تايمز من مسقط رأسه في الهند: "طلبوا من عائلتي الاستعداد للأسوأ. كان وزني 86 كجم عندما وقع الحادث. وعندما خرجت من الغيبوبة، كان وزني 40 كجم فقط. لم أستطع حتى رفع زجاجة ماء فارغة".
الحادث
كان ثويب يعمل سائقاً في مزرعة في مدينة الذيد، وكان قد عاد لتوه من إجازته السنوية في الهند واستيقظ قبل صلاة الفجر في ذلك اليوم المشؤوم من شهر أكتوبر. وقال: "كنت ذاهباً للاستحمام ولم يكن لدي سوى منشفة حول خصري. ذهبت إلى المطبخ وأشعلت الموقد لإعداد كوب من الشاي، والشيء التالي الذي أتذكره هو اندلاع شرارة من اللهب امتدت إلى جسدي. ركضت خارجاً وأنا أصرخ".
وخرج زملاؤه في الغرف المجاورة مسرعين ونقلوه إلى أقرب مستشفى في الذيد. قال: "هناك، أخبرني الأطباء إنهم لن يستطيعوا معالجتي وقالوا أنه يجب أن يتم نقلي إما إلى مستشفى المفرق أو مستشفى راشد، وكلاهما يحتوي على وحدات متخصصة للحروق. وبعد يومين، تم نقلي إلى مستشفى راشد حيث دخلت في غيبوبة".
وبمجرد أن أفاق من غيبوبته، أجرى الأطباء له عدد من العمليات الجراحية. وقال: "لقد أجروا عمليات جراحية على مدى أسابيع في كل جزء من جسدي وأجروا عمليات ترقيع للجلد في أكبر عدد ممكن من المناطق". ويشير تقرير طبي اطلعت عليه صحيفة خليج تايمز إلى أن ثويب خضع لعدة جلسات من الإنضار (إزالة الأنسجة الميتة أو التالفة أو المصابة - تليها عمليات ترقيع للجلد).
لاحقاً، ظهرت عليه مضاعفات أخرى، ففي أحد الأيام استيقظ ولم يتمكن من سماع أي شيء، وقال: "قال لي الأطباء الذين فحصوني إنني أصبت بالصمم في كلتا أذني".
وكان سبب فقدان السمع هو استهلاك كميات كبيرة من المضادات الحيوية أثناء غيبوبته لتجنب أي عدوى جلدية أو تقرحات الفراش - وهما أمران شائعان جداً لدى ضحايا الحروق.
طريق طويل للتعافي
وبعد أشهر من العمليات الجراحية وجلسات العلاج الطبيعي، تمكن ثويب أخيراً من الجلوس على كرسي متحرك. وأعادته شركته إلى مسقط رأسه للتعافي. وقال: "عندما وصلت إلى هنا (الهند)، لم أكن قادراً على الجلوس أو الوقوف أو الاستلقاء دون أن أشعر بألم. زرت العديد من المستشفيات وخضعت للعديد من العلاجات. وبحلول هذا الوقت، تقبلت حقيقة أنني فقدت سمعي إلى الأبد".
ومع ذلك، فقد كان عازماً على المشي مرة أخرى. "لقد خضعت للعلاج الطبيعي بلا هوادة. في المرات القليلة الأولى التي حاولت فيها الوقوف، كدت أسقط. لكنني واصلت المحاولة وبدأت في زيادة جلسات التمرين الخاصة بي". اليوم، يستطيع المشي والجري والقفز مثل أي شخص آخر.
إنه ممتن إلى الأبد لصاحب عمله السابق على دعمه له طوال محنته، لقد دفعت الشركة كامل فاتورة العلاج ولم يضطر إلى إنفاق فلس واحد، كما أعرب عن امتنانه للأطباء والممرضين في مستشفى راشد، وخاصة الدكتورة آمنة بالهول والدكتور مروان الزرعوني، الذين "ساعدوه على العودة إلى الحياة".
والآن يريد ثويب العودة إلى دبي والبدء في البحث عن عمل. قال: "حاولت العثور على وظيفة وبدء مشروع تجاري في الهند". "ومع ذلك، بسبب الصمم، فإن الأمور صعبة للغاية هنا. آمل أن أتمكن من العثور على شيء ما في الإمارات العربية المتحدة. أريد أيضاً أن أعرب عن امتناني للدولة التي دعمتني في أسوأ أوقاتي".