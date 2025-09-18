ثلث مجتمع العمل الحر في الإمارات نساء.. أغلبهن في تطوير البرمجيات والوسائط الرقمية

قال البنك الدولي إن ما يقرب من واحد من كل ثلاثة من العاملين في مجال العمل الحر عبر الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة هم من النساء، وهي من بين أعلى النسب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أفاد البنك الدولي في أحدث دراسة إقليمية له بعنوان "احتضان التغيير وتشكيله - التنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مرحلة التحول"، أن "العاملين في مجال العمل الحر عبر الإنترنت عادةً ما يكونون أصغر سنًا من العاملين في الخدمات التقليدية أو في القطاع غير الرسمي. علاوة على ذلك، تُمثل النساء 28% من العاملين في هذا المجال في المنطقة، وتبلغ نسبتهن ذروتها في لبنان (38%)، والمملكة العربية السعودية (33%)، والإمارات العربية المتحدة (32%). وهذا يعكس جاذبية ترتيبات العمل المرنة للنساء".
وأضافت أن بعض دول المنطقة، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، أصبحت أيضاً مراكز إقليمية للطلب على العمالة الرقمية.
مع نمو عدد السكان الإناث في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، يتزايد دور المرأة في القوى العاملة أيضًا، وخاصة في قطاع التكنولوجيا.
عندما يتعلق الأمر بالعمل المؤقت، تتجه معظم النساء إلى تطوير البرمجيات وخدمات الوسائط المتعددة.
وفي جميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الرئيسية، فإن المهنة السائدة في مجال العمل الحر عبر الإنترنت هي تطوير البرمجيات والتكنولوجيا، حيث يعمل بها ما بين 38 و50 في المائة من العاملين في هذا المجال، في حين أن المجالات الأخرى - بما في ذلك الخدمات الإبداعية والوسائط المتعددة، والعمل الكتابي، والخدمات المهنية - لها أيضًا حضور ملحوظ ولكن أصغر.
لقد وسّع اقتصاد العمل الحرّ فرص العمل القائمة على المنصات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتصدر مصر المنطقة، وتحتل المرتبة التاسعة عالميًا في مجال العمل الحرّ عبر الإنترنت، حيث تُشكّل حوالي 2% من القوى العاملة العالمية. كما تُعدّ المغرب والإمارات العربية المتحدة ولبنان والجزائر مساهمين رئيسيين، مما يرفع حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من سوق العمل الرقمي إلى حوالي 4%.
وتظهر الدراسات الاستقصائية العالمية أن العديد من العاملين في مجال العمل الحر يقدرون هذه الوظائف لمرونتها، وهي ميزة مهمة بشكل خاص بالنسبة للنساء والأفراد ذوي الإعاقة، وخاصة في المدن الثانوية حيث تكون فرص العمل الماهرة محدودة.
قال البنك الدولي إن العمل القائم على المنصات، وعلى نطاق أوسع استخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة العمال، يجب أن يخضع لتنظيم دقيق لتجنب الممارسات الاستغلالية، دون خنق نمو الوظائف.
غالبًا ما لا تُناسب لوائح العمل الخاصة باقتصاد الأجور الرسمي الوظائف الرقمية، كما أن تلك المُخصصة للعاملين لحسابهم الخاص لا تكفي لحماية العاملين الرقميين من المخاطر الجديدة أو لزيادة معدلات الاشتراك في التأمينات الاجتماعية. ينبغي على الحكومات تجنب الفراغات التنظيمية التي تُحرم العمال من الحماية الكاملة، وأن تُولي اهتمامًا خاصًا للمخاطر الجديدة، مثل الإدارة الخوارزمية، والفصل غير المنظم، والتمييز، والمدفوعات غير الشفافة.
وبدلاً من ذلك، جادل التقرير بأن حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستحتاج إلى إيجاد توازن جيد يُمكّن من ازدهار أشكال العمل الجديدة مع تطبيق حماية العمال الأساسية. وأضاف التقرير: "من الضروري حماية وتمكين أشكال جديدة من الحوار الاجتماعي، والتي يُمكن من خلالها تعزيز المزايا الوظيفية بالتشاور مع العمال".