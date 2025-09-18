ثلث مجتمع العمل الحر في الإمارات نساء.. أغلبهن في تطوير البرمجيات والوسائط الرقمية

أفاد البنك الدولي في أحدث دراسة إقليمية له بعنوان "احتضان التغيير وتشكيله - التنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مرحلة التحول"، أن "العاملين في مجال العمل الحر عبر الإنترنت عادةً ما يكونون أصغر سنًا من العاملين في الخدمات التقليدية أو في القطاع غير الرسمي. علاوة على ذلك، تُمثل النساء 28% من العاملين في هذا المجال في المنطقة، وتبلغ نسبتهن ذروتها في لبنان (38%)، والمملكة العربية السعودية (33%)، والإمارات العربية المتحدة (32%). وهذا يعكس جاذبية ترتيبات العمل المرنة للنساء".