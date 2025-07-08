ثلاجة الفريج: مبادرة إنسانية ترسم البسمة على وجوه العمال في صيف الإمارات

تتاح لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة فرصة رسم البسمة على وجوه العمال هذا الصيف. ضمن حملة "ثلاجة الفريج" التي تهدف إلى توزيع المثلجات والمشروبات على العمال، تُتاح الفرصة لعامة الناس للتطوع بخدماتهم.

ويحظى التطوع في دولة الإمارات العربية المتحدة بتشجيع كبير، حتى أن البعض يحصلون على التأشيرة الذهبية لخدمتهم غير الأنانية.

وقالت علياء الشملان، مديرة فرجان دبي: "أطلقنا دعوةً للتطوع قبل يومين فقط، وسجّل لدينا بالفعل أكثر من 80 شخصًا. ولضمان منح الجميع فرصةً، سننظر في تسجيل متطوع واحد لفرصة واحدة. وفي حال عدم تمكننا من إيجاد متطوعين آخرين، سنمنح أي شخص فرصةً أخرى".

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وبدعم من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أطلقت فرجان دبي، بالتعاون مع مؤسسة سقيا الإمارات وبنك الإمارات للطعام، النسخة الثانية من حملة "ثلاجة الفريج" في 23 يونيو. وتهدف المبادرة إلى توزيع مليوني زجاجة من الماء البارد والعصائر والحلويات المجمدة، وستستمر لمدة 58 يومًا في مواقع مختلفة في جميع أنحاء المدينة.

خيارات التطوع

وفقًا لعلياء، هناك طرق مختلفة يمكن للجمهور من خلالها التطوع في المبادرة. قالت: "لدينا ست شاحنات آيس كريم ستجوب المدينة. يمكن للسكان التطوع في هذه الشاحنات وتوزيعها على العمال. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للسكان أيضًا التطوع بسياراتهم الخاصة لتوزيع العصائر والحلويات المجمدة. سنوفر لهم مبردًا ومستلزماتهم".

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمقيمين أيضًا التطوع في برنامج "ثلاجة فريج" وشراء المرطبات بأنفسهم وتوزيعها. وقالت: "نريد أن نضمن وصول البرنامج إلى جميع أنحاء دبي حيث يتواجد العمال. إن إتاحة البرنامج للمجتمع سيساعد في تحقيق ذلك".

وأضافت أن المقيمين الذين يسجلون عبر نموذج التسجيل على حساب فرجان دبي على مواقع التواصل الاجتماعي، سيحصلون على ملصق لوضعه على سياراتهم وسترة تطوعية لتعريفهم بوضوح بأنهم جزء من المبادرة. ويمكن للمتطوعين الاختيار بين فترتين: من التاسعة صباحًا إلى الواحدة ظهرًا، ومن الثانية ظهرًا إلى الخامسة مساءً في عدة مواعيد خلال شهري يوليو وأغسطس.

ولاقت المبادرة إقبالاً واسعاً في نسختها الأولى العام الماضي، وعادت بدعم من عدة جهات. وتهدف هذا العام إلى توفير إجازة مؤقتة للعمال من مواقع مختلفة في أنحاء الإمارة.