"ثلاجة الفريج" تمنح عمال دبي لحظات انتعاش وتقدير في عز الصيف

تحت أشعة الشمس الحارقة في "عزيزي فينيس" في دبي الجنوب، توقف مئات من عمال البناء عن عملهم اليومي لتلقي شيء بسيط ولكنه موضع تقدير كبير - الماء البارد والعصير والحلويات المجمدة.
وفي إطار الحملة الإنسانية "ثلاجة الفريج"، والتي وصلت الآن إلى نسختها الثانية، تم توزيع آلاف الزجاجات من المياه والعصائر والآيس كريم على العمال في موقع البناء الضخم، مما لم يوفر لهم الراحة الجسدية من الحرارة فحسب، بل قدم لهم أيضًا لحظة من الرعاية والتقدير.
تهدف الحملة إلى توزيع مليوني مرطبات على العمال في جميع أنحاء الإمارة خلال ذروة الصيف، بهدف الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالحرارة، مثل الجفاف والإجهاد الحراري. وتدعم هذه المبادرة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وأطلقتها شركة فرجان دبي بالتعاون مع مؤسسة سقيا الإمارات وبنك الإمارات للطعام.
وكان من بين الحشد الذي استلم الهدايا محمد رياض، وهو عامل فولاذ من بنغلاديش. قال وهو يحمل زجاجة عصير مانجو مبردة: "أعمل في دبي منذ ست سنوات. معظم عملنا يكون تحت أشعة الشمس، نقطع ونثبت قضبان الفولاذ للمباني. قد تُسبب الحرارة الدوار في بعض الأيام. لكن اليوم، كان هذا المشروب البارد نعمة. إنه يمنحنا الطاقة للاستمرار."
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لال بهادور، عامل من نيبال، جلس تحت مظلة مؤقتة، يستمتع بحلوى المصاصة بابتسامة مشرقة. قال مازحًا: "عندما تصعد وتنزل في هذا الحر، حتى خوذتك تشعر وكأنها فرن". "هذا النوع من اللفتات... قد لا نقول الكثير، لكنه يعني الكثير. إنه يُظهر أن هناك من يفكر بنا".
عظيم خان، عامل نظافة باكستاني مسؤول عن الحفاظ على نظافة الموقع رغم الغبار والحطام، قال إنه يمشي أكثر من 8000 خطوة يوميًا. وأضاف: "بحلول فترة ما بعد الظهر، يكون قميصي مبللاً وأشعر بالإرهاق. وصل العصير والماء في الوقت المناسب. أما الآيس كريم، فقد ذكّرني بمنزلي وأطفالي".
أصبح التوزيع ممكنا بفضل عشرات المتطوعين الذين تحدوا الحرارة إلى جانب العمال لتوزيع المرطبات، ومساعدتهم في حمل الصناديق والتأكد من عدم استبعاد أي شخص.
تستمر حملة "ثلاجة الفريج"، التي تستمر حتى 23 أغسطس، في مختلف أنحاء دبي، مستهدفةً العاملين في قطاعات التنظيف، وتنسيق الحدائق، والتوصيل، والبناء. وبينما تُقدّم المبادرة الإغاثة المادية، فإنها تحمل أيضًا رسالةً أعمق، مفادها أن التعاطف، لا سيما في أشدّ أيام الصيف، له أثرٌ بالغ.
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